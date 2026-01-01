一键安装部署 Radicale。
轻量级自托管 CalDAV 和 CardDAV 服务器，用于在您的所有设备上同步日历和联系人。
为 Radicale 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 Radicale 构建什么
Radicale 是一个小型、简单、无忧的 CalDAV（日历）和 CardDAV（联系人）服务器，用 Python 编写。它支持所有现代操作系统原生支持的标准协议——iOS、macOS、Android、Thunderbird、Outlook、GNOME、KDE——因此日历和联系人可以同步到您的设备，无需安装自定义应用程序或浏览器扩展。
在您的 VPS 上自托管 Radicale 可以将每个事件、地址和共享日历保存在您控制的基础设施上，而不是交给日历 SaaS。该服务器将集合存储为磁盘上的纯文件，无需数据库，并且由于其微小的 Python 占用空间，可以与其他应用程序舒适地并行运行。
Radicale 的主要功能
标准 CalDAV 和 CardDAV
与 iOS、macOS、Android、Thunderbird、Outlook、GNOME 和 KDE 原生同步，无需第三方客户端——每个现代操作系统都原生支持这些协议。
基于文件的存储
日历和联系人以纯iCalendar和vCard文件的形式存储在磁盘上 — 易于备份、版本控制或迁移，无需数据库转储。
多用户共享
每个经过身份验证的用户都拥有自己的收藏夹，并带有用于共享家庭或团队日历的可选共享规则。
微小的资源占用
纯Python服务器，无需数据库，几秒内启动，仅占用几十兆内存 — 非常适合最小的VPS套餐。
Web 管理界面
内置浏览器用户界面允许用户浏览集合、复制 CalDAV/CardDAV URL 以进行客户端设置，并验证一切正常运行。
反向代理友好
旨在部署在 nginx、Apache 或 Traefik 之后，上游进行 HTTPS 终止，从而使部署简单且安全。
为什么要在 Hostinger 上运行 Radicale
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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