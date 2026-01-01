Radicale 是一个小型、简单、无忧的 CalDAV（日历）和 CardDAV（联系人）服务器，用 Python 编写。它支持所有现代操作系统原生支持的标准协议——iOS、macOS、Android、Thunderbird、Outlook、GNOME、KDE——因此日历和联系人可以同步到您的设备，无需安装自定义应用程序或浏览器扩展。

在您的 VPS 上自托管 Radicale 可以将每个事件、地址和共享日历保存在您控制的基础设施上，而不是交给日历 SaaS。该服务器将集合存储为磁盘上的纯文件，无需数据库，并且由于其微小的 Python 占用空间，可以与其他应用程序舒适地并行运行。