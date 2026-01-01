一键部署 phpIPAM。
开源IP地址管理工具，用于跟踪和组织IPv4/IPv6子网和网络资源。
为 phpIPAM 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 phpIPAM 构建什么
phpIPAM 是一个自托管的、基于 Web 的 IP 地址管理 (IPAM) 应用程序，它为网络管理员提供了一种结构化的方式来跟踪和组织 IPv4 和 IPv6 地址空间。phpIPAM 不依赖于维护电子表格或专有网络管理软件，而是提供了一个由数据库支持的界面，用于子网规划、IP 分配跟踪、VLAN 管理和自动化网络发现。
在您自己的基础设施上运行 phpIPAM 意味着您的 IP 地址数据——子网、VLAN 分配、NAT 映射和设备记录——保留在您控制的服务器上，没有云依赖或许可成本。内置的网络扫描器会按照可配置的时间表 ping 主机以保持 IP 状态最新，并且 REST API 允许您将 IP 管理集成到配置管道和自动化工作流中。
phpIPAM 的主要功能
子网可视化
以图形方式查看 IPv4 和 IPv6 地址空间，并可一目了然地跟踪空闲空间和显示子网层次结构。
自动化网络扫描
内置网络发现按可配置的时间表探测主机，并自动更新IP状态，无需手动输入。
VLAN 和 VRF 管理
跟踪 VLAN 和 VRF 以及 IP 地址，以全面了解您的网络分段。
REST API 访问
通过REST API进行程序化IP管理，让您将phpIPAM集成到配置工作流和基础设施自动化中。
PowerDNS 集成
将主机名和IP记录直接与PowerDNS同步，以保持DNS和IPAM数据的一致性，无需手动更新。
为什么要在 Hostinger 上运行 phpIPAM
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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