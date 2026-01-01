phpIPAM 是一个自托管的、基于 Web 的 IP 地址管理 (IPAM) 应用程序，它为网络管理员提供了一种结构化的方式来跟踪和组织 IPv4 和 IPv6 地址空间。phpIPAM 不依赖于维护电子表格或专有网络管理软件，而是提供了一个由数据库支持的界面，用于子网规划、IP 分配跟踪、VLAN 管理和自动化网络发现。

在您自己的基础设施上运行 phpIPAM 意味着您的 IP 地址数据——子网、VLAN 分配、NAT 映射和设备记录——保留在您控制的服务器上，没有云依赖或许可成本。内置的网络扫描器会按照可配置的时间表 ping 主机以保持 IP 状态最新，并且 REST API 允许您将 IP 管理集成到配置管道和自动化工作流中。