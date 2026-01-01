一键部署 Bytebase。
开源数据库DevOps平台，用于安全地审查、批准和跨环境部署模式更改。
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每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 Bytebase 构建什么
Bytebase 是一个开源数据库 DevOps 平台，它将软件工程规范引入数据库变更管理。大多数团队依赖临时 SQL 脚本或非正式的 DBA 审批，而 Bytebase 则提供结构化的审查工作流、多环境发布管道以及 200 多个内置 SQL 审查规则，这些规则与应用程序代码的发布方式相仿。
它通过一个单一的 Web 界面支持 20 多种数据库系统——PostgreSQL、MySQL、MariaDB、MongoDB、Redis、ClickHouse、Snowflake 等。自托管可确保数据库凭据和更改历史记录完全保留在您自己的基础设施中，没有任何第三方服务会访问您的模式或数据。
Bytebase 的主要功能
数据库变更工作流
在将每个模式迁移部署到任何数据库环境之前，都需经过可配置的审查和批准步骤。
内置SQL审查
超过200条规则可在更改获得批准之前，自动捕获反模式、缺失索引和破坏性操作。
GitOps 集成
将 Bytebase 连接到您的 Git 仓库，以便数据库迁移遵循与应用程序代码相同的拉取请求流程。
多环境部署
定义跨开发、预发布和生产环境的有序管道，并在每个阶段设置必需的审批门。
审计和合规
每次迁移和批准都记录在包含时间戳和用户归属的防篡改日志中，支持 SOC 2 和类似框架。
为什么要在 Hostinger 上运行 Bytebase
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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