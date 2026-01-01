Bytebase 是一个开源数据库 DevOps 平台，它将软件工程规范引入数据库变更管理。大多数团队依赖临时 SQL 脚本或非正式的 DBA 审批，而 Bytebase 则提供结构化的审查工作流、多环境发布管道以及 200 多个内置 SQL 审查规则，这些规则与应用程序代码的发布方式相仿。

它通过一个单一的 Web 界面支持 20 多种数据库系统——PostgreSQL、MySQL、MariaDB、MongoDB、Redis、ClickHouse、Snowflake 等。自托管可确保数据库凭据和更改历史记录完全保留在您自己的基础设施中，没有任何第三方服务会访问您的模式或数据。