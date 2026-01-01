一键安装部署 JobOps。
自托管的求职流程，可搜索招聘网站，定制简历，评估匹配度，并从一个仪表板跟踪每一次申请。
为 JobOps 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 JobOps 构建什么
JobOps 将 DevOps 原则应用于求职。它从一个屏幕搜索 LinkedIn、Indeed、Glassdoor、Adzuna 以及 10 多个其他招聘网站，根据您的个人资料对每个结果进行评分，生成一份针对该职位量身定制的简历，并在一个地方跟踪每一次申请。它特意不自动申请——招聘人员可以检测到自动化提交，因此 JobOps 为您提供了速度而不牺牲质量。
在您自己的 VPS 上自托管，可以将您的简历、搜索历史、Gmail 跟踪令牌和 AI 提供商密钥完全掌控在您手中，而不是存储在第三方 SaaS 中。该管道将所有数据与生成的 PDF 一起本地存储在 SQLite 中，因此每次搜索和申请的完整记录都保留在您拥有的基础设施上。
JobOps 的主要功能
多板搜索
通过一个单一的搜索界面，抓取包括LinkedIn、Indeed、Glassdoor、Adzuna、Hiring Cafe和Seek在内的10多个招聘网站。
AI契合度评分
根据您的个人资料，将每个职位按0-100分进行排名，这样您就可以只关注值得申请的职位，而不是手动筛选数百个职位。
定制简历生成
自动为每个职位重写您的简历，本地导出为精美PDF，或通过Reactive Resume集成导出。
Gmail 追踪收件箱
连接 Gmail 并自动检测面试邀请、录用通知和拒信，无需使用电子表格即可更新申请状态。
自带AI
连接 OpenAI、Gemini、OpenRouter、Codex，或任何与 OpenAI 兼容的端点，例如 Ollama 或 LM Studio。
签证担保核查
验证招聘列表上的英国签证担保资格，并仅显示符合您工作授权要求的职位。
为什么要在 Hostinger 上运行 JobOps
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀
终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。
我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。