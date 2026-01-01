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AMD EPYC 处理器
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免费域名一年
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所有套餐均需预付费。月费等于套餐总价除以套餐使用月数。

你可以用 JobOps 构建什么

JobOps 将 DevOps 原则应用于求职。它从一个屏幕搜索 LinkedIn、Indeed、Glassdoor、Adzuna 以及 10 多个其他招聘网站，根据您的个人资料对每个结果进行评分，生成一份针对该职位量身定制的简历，并在一个地方跟踪每一次申请。它特意不自动申请——招聘人员可以检测到自动化提交，因此 JobOps 为您提供了速度而不牺牲质量。

在您自己的 VPS 上自托管，可以将您的简历、搜索历史、Gmail 跟踪令牌和 AI 提供商密钥完全掌控在您手中，而不是存储在第三方 SaaS 中。该管道将所有数据与生成的 PDF 一起本地存储在 SQLite 中，因此每次搜索和申请的完整记录都保留在您拥有的基础设施上。

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你可以用 {name} 构建什么

JobOps 的主要功能

多板搜索

通过一个单一的搜索界面，抓取包括LinkedIn、Indeed、Glassdoor、Adzuna、Hiring Cafe和Seek在内的10多个招聘网站。

AI契合度评分

根据您的个人资料，将每个职位按0-100分进行排名，这样您就可以只关注值得申请的职位，而不是手动筛选数百个职位。

定制简历生成

自动为每个职位重写您的简历，本地导出为精美PDF，或通过Reactive Resume集成导出。

Gmail 追踪收件箱

连接 Gmail 并自动检测面试邀请、录用通知和拒信，无需使用电子表格即可更新申请状态。

自带AI

连接 OpenAI、Gemini、OpenRouter、Codex，或任何与 OpenAI 兼容的端点，例如 Ollama 或 LM Studio。

签证担保核查

验证招聘列表上的英国签证担保资格，并仅显示符合您工作授权要求的职位。

为什么要在 Hostinger 上运行 JobOps

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利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。

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内置 Docker 管理器

在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。

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Gad Iradufasha
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我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。

Maxim Shishkin
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Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀

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终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。

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我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。

Sylvain
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非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。

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Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。

Martin K
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这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。

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