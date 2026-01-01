JobOps 将 DevOps 原则应用于求职。它从一个屏幕搜索 LinkedIn、Indeed、Glassdoor、Adzuna 以及 10 多个其他招聘网站，根据您的个人资料对每个结果进行评分，生成一份针对该职位量身定制的简历，并在一个地方跟踪每一次申请。它特意不自动申请——招聘人员可以检测到自动化提交，因此 JobOps 为您提供了速度而不牺牲质量。

在您自己的 VPS 上自托管，可以将您的简历、搜索历史、Gmail 跟踪令牌和 AI 提供商密钥完全掌控在您手中，而不是存储在第三方 SaaS 中。该管道将所有数据与生成的 PDF 一起本地存储在 SQLite 中，因此每次搜索和申请的完整记录都保留在您拥有的基础设施上。