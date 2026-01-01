一键部署 Colanode。
一个本地优先的开源替代方案，可替代 Slack 和 Notion，在一个工作区中结合了聊天、页面和数据库。
为 Colanode 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
Colanode 的主要功能
本地优先同步
更改首先写入本地 SQLite 数据库，并在后台同步，因此应用程序在离线状态下也能保持快速运行，并在服务器重新连接时自动恢复。
实时团队聊天
持久频道和私信让团队对话与您的文档和项目数据一同在同一工作区内井然有序。
富文本页面
一个基于块的编辑器，用于文档、维基和笔记——类似于 Notion——具有嵌入、代码块和嵌套页面层级结构，以实现结构化知识。
自定义资料库
使用自定义字段来组织信息，并在表格、看板和日历视图之间切换，从而无需单独的项目跟踪器或电子表格工具。
无冲突编辑
由 Yjs 提供支持的 CRDTs 让多人同时编辑同一页面或记录，而不会覆盖更改或需要手动解决冲突。
为什么要在 Hostinger 上运行 Colanode
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀
终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。
我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。