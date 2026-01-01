Colanode 是一个一体化的开源协作工作区，基于本地优先架构构建。它结合了实时团队聊天、富文本页面和维基、带有表格、看板和日历视图的可定制数据库以及文件管理——在一个您完全控制的工具中涵盖了与 Slack 和 Notion 相同的功能。

每个更改首先保存到本地 SQLite 数据库，并在后台同步到服务器，因此应用程序在不稳定的连接下也能保持响应，并能离线工作。页面和数据库记录上的并发编辑通过 Yjs 驱动的 CRDTs 进行合并，从而消除了队友同时编辑时产生的冲突。自托管将每条消息、文档和文件保存在您拥有的基础设施上，且无需按用户付费。