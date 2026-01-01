LubeLogger 是一个专为汽车爱好者、车队所有者以及任何希望细致追踪车辆健康状况的人士设计的专用管理平台。通过自托管 LubeLogger，您可以为您拥有的每辆车创建一份私密的、永久的记录，包括每次换油、维修和加油情况 — 无需第三方访问，也无需订阅费用。

与通用电子表格或广告支持的移动应用程序不同，LubeLogger 提供了一个专门的界面，专为汽车维护的细微之处而设计，具备基于里程的提醒、燃油经济性分析和收据存储功能，让您的整个车队井然有序地集中管理。