Unstructured 是一个专为 AI 和机器学习管道设计的开源文档处理 API。它摄取 PDF、Word 文档、PowerPoint 演示文稿、图像、HTML 和其他非结构化格式，并提取可用于向量数据库摄取的清洁、结构化文本元素。

在 VPS 上自托管 Unstructured 可将敏感文档保留在您自己的基础设施内，同时提供生产 RAG 系统中使用的相同提取功能。它与 LangChain、LlamaIndex 和主流向量数据库集成，使其成为适用于任何 AI 应用程序的即插即用文档摄取层。