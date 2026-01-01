Strapi 是全球最受欢迎的开源无头 CMS，受到超过 800,000 名开发人员的信赖。它提供了一个完全可定制的内容管理后端，具有直观的拖放式管理面板、自动生成的 REST 和 GraphQL API 以及丰富的插件生态系统。与将内容与固定前端耦合的传统 CMS 不同，Strapi 通过标准 API 将内容交付到任何渠道——网站、移动应用程序、物联网设备。

在您的 VPS 上自托管 Strapi 可以消除托管 CMS 提供商施加的按席位定价和 API 速率限制，同时让您完全控制内容架构、数据存储和插件配置。此模板将 Strapi 与 PostgreSQL 16 配对，以实现生产就绪的可靠性。