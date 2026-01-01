一键安装部署 Strapi。
领先的开源无头CMS，可根据您的内容模型自动生成REST和GraphQL API，并带有可定制的管理面板。
为 Strapi 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 Strapi 构建什么
Strapi 是全球最受欢迎的开源无头 CMS，受到超过 800,000 名开发人员的信赖。它提供了一个完全可定制的内容管理后端，具有直观的拖放式管理面板、自动生成的 REST 和 GraphQL API 以及丰富的插件生态系统。与将内容与固定前端耦合的传统 CMS 不同，Strapi 通过标准 API 将内容交付到任何渠道——网站、移动应用程序、物联网设备。
在您的 VPS 上自托管 Strapi 可以消除托管 CMS 提供商施加的按席位定价和 API 速率限制，同时让您完全控制内容架构、数据存储和插件配置。此模板将 Strapi 与 PostgreSQL 16 配对，以实现生产就绪的可靠性。
Strapi 的主要功能
自动生成的 API
当您定义内容类型时，Strapi 会自动创建 REST 和 GraphQL 端点 — 无需手动编写 API 代码。
拖放式内容构建器
通过字段、组件和动态区域，无需触及代码库即可可视化构建复杂的内容模型。
基于角色的访问控制
为每种内容类型和用户角色定义精细的权限，确保编辑、经理和API消费者只能访问其应访问的内容。
媒体库
在集中式媒体库中上传、整理和优化图像和文件，并支持自动图像大小调整和格式转换。
插件生态系统
使用市场插件扩展 Strapi，用于身份验证、SEO、电子邮件、搜索等 — 或根据您的需求构建自定义插件。
多语言内容
通过内置的i18n支持，管理多语言内容，独立发布每个区域设置，以支持全球受众。
为什么要在 Hostinger 上运行 Strapi
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
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非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
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