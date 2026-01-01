Navidrome 是一个轻量、快速的音乐流媒体服务器，让您可以通过任何设备访问自己的音乐收藏，获得类似 Spotify 的体验。它会自动扫描您的音乐文件夹，提取元数据，并通过现代化的网页界面和兼容 Subsonic 的 API 提供 MP3、FLAC、AAC、OGG 和 OPUS 文件，该 API 受到包括 DSub、Symfonium 和 Feishin 在内的数十款移动应用支持。多用户支持意味着每位听众都可以拥有自己的播放列表、评分和收听统计数据。

自托管 Navidrome 意味着永久访问您拥有的每一张专辑，无论许可变更或服务关闭。没有订阅费用，没有音频质量压缩，也没有行为跟踪——只有您的音乐，以完整音质从您自己的基础设施流式传输。