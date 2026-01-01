一键安装部署 Navidrome。
轻量级自托管音乐流媒体服务器，可以通过浏览器或兼容 Subsonic 的应用程序在任何地方播放您的个人收藏。
为 Navidrome 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 Navidrome 构建什么
Navidrome 是一个轻量、快速的音乐流媒体服务器，让您可以通过任何设备访问自己的音乐收藏，获得类似 Spotify 的体验。它会自动扫描您的音乐文件夹，提取元数据，并通过现代化的网页界面和兼容 Subsonic 的 API 提供 MP3、FLAC、AAC、OGG 和 OPUS 文件，该 API 受到包括 DSub、Symfonium 和 Feishin 在内的数十款移动应用支持。多用户支持意味着每位听众都可以拥有自己的播放列表、评分和收听统计数据。
自托管 Navidrome 意味着永久访问您拥有的每一张专辑，无论许可变更或服务关闭。没有订阅费用，没有音频质量压缩，也没有行为跟踪——只有您的音乐，以完整音质从您自己的基础设施流式传输。
Navidrome 的主要功能
Subsonic API 兼容
与数十款iOS和Android移动应用兼容，因此您可以选择自己喜欢的播放器，而不会被锁定在专有客户端中。
多格式支持
流式传输 MP3、FLAC、AAC、OGG 和 OPUS，支持即时转码，以适应较慢连接的比特率，同时不损失源音质。
自动库扫描
按可配置的时间表自动扫描音乐文件夹，提取元数据和专辑封面，以便您添加文件时，媒体库能保持最新。
多用户收听
每个用户都拥有独立的播放列表、星级评分和收听历史记录，在共享服务器上而不会干扰到其他人。
Last.fm 记录
自动将您的收听历史记录跟踪到 Last.fm 和 ListenBrainz，保持您的播放次数和音乐资料最新。
为什么要在 Hostinger 上运行 Navidrome
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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值得信赖的 Docker VPS 主机
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非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
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