一键部署 SigNoz。
OpenTelemetry 原生 APM，在一个开源平台下统一分布式追踪、指标和日志。
为 SigNoz 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 SigNoz 构建什么
SigNoz 是一个基于 OpenTelemetry 原生构建的全栈开源可观测性平台。它用一个应用程序取代了多个孤立的工具——一个追踪后端、一个指标存储和一个日志聚合器——该应用程序在一个用户界面中关联所有这三种信号。工程师可以直接从慢速追踪跳转到相关的日志和基础设施指标，无需切换标签页或手动拼接数据。
与 SaaS APM 供应商不同，在您自己的 VPS 上自托管 SigNoz 可以将所有遥测数据保留在您控制的基础设施上，没有按席位定价或第三方施加的数据保留限制。ClickHouse 存储引擎即使在摄取量很高的情况下也能使查询快速，而原生的 OpenTelemetry 支持意味着任何使用 OTel 检测的服务都可以发送数据，而无需供应商特定的 SDK。
SigNoz 的主要功能
分布式追踪
可视化跨服务的端到端请求流，通过火焰图、span 详情和 P50/P95/P99 延迟细分。
指标监控
通过 OpenTelemetry 采集和查询基础设施和应用程序指标，并内置仪表板和警报规则。
日志管理
集中所有服务的日志，按跟踪上下文筛选，并运行全文搜索，无需单独的日志堆栈。
相关信号
从慢速追踪一键跳转到相关的日志和主机指标 — 无需在不同工具之间手动关联。
OpenTelemetry 原生
任何已使用 OTel SDK 检测的服务，都可以立即将数据发送到 SigNoz，无需供应商锁定或自定义代理。
内置告警
在任何指标或追踪信号上定义阈值和异常警报，并将通知路由到 Slack、PagerDuty 或 Webhook。
为什么要在 Hostinger 上运行 SigNoz
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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