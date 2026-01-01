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OpenTelemetry 原生 APM，在一个开源平台下统一分布式追踪、指标和日志。

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所有套餐均需预付费。月费等于套餐总价除以套餐使用月数。

你可以用 SigNoz 构建什么

SigNoz 是一个基于 OpenTelemetry 原生构建的全栈开源可观测性平台。它用一个应用程序取代了多个孤立的工具——一个追踪后端、一个指标存储和一个日志聚合器——该应用程序在一个用户界面中关联所有这三种信号。工程师可以直接从慢速追踪跳转到相关的日志和基础设施指标，无需切换标签页或手动拼接数据。

与 SaaS APM 供应商不同，在您自己的 VPS 上自托管 SigNoz 可以将所有遥测数据保留在您控制的基础设施上，没有按席位定价或第三方施加的数据保留限制。ClickHouse 存储引擎即使在摄取量很高的情况下也能使查询快速，而原生的 OpenTelemetry 支持意味着任何使用 OTel 检测的服务都可以发送数据，而无需供应商特定的 SDK。

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你可以用 {name} 构建什么

SigNoz 的主要功能

分布式追踪

可视化跨服务的端到端请求流，通过火焰图、span 详情和 P50/P95/P99 延迟细分。

指标监控

通过 OpenTelemetry 采集和查询基础设施和应用程序指标，并内置仪表板和警报规则。

日志管理

集中所有服务的日志，按跟踪上下文筛选，并运行全文搜索，无需单独的日志堆栈。

相关信号

从慢速追踪一键跳转到相关的日志和主机指标 — 无需在不同工具之间手动关联。

OpenTelemetry 原生

任何已使用 OTel SDK 检测的服务，都可以立即将数据发送到 SigNoz，无需供应商锁定或自定义代理。

内置告警

在任何指标或追踪信号上定义阈值和异常警报，并将通知路由到 Slack、PagerDuty 或 Webhook。

为什么要在 Hostinger 上运行 SigNoz

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