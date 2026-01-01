SigNoz 是一个基于 OpenTelemetry 原生构建的全栈开源可观测性平台。它用一个应用程序取代了多个孤立的工具——一个追踪后端、一个指标存储和一个日志聚合器——该应用程序在一个用户界面中关联所有这三种信号。工程师可以直接从慢速追踪跳转到相关的日志和基础设施指标，无需切换标签页或手动拼接数据。

与 SaaS APM 供应商不同，在您自己的 VPS 上自托管 SigNoz 可以将所有遥测数据保留在您控制的基础设施上，没有按席位定价或第三方施加的数据保留限制。ClickHouse 存储引擎即使在摄取量很高的情况下也能使查询快速，而原生的 OpenTelemetry 支持意味着任何使用 OTel 检测的服务都可以发送数据，而无需供应商特定的 SDK。