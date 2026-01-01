一键部署 Open Archiver。
合规级开源电子邮件归档，支持 Gmail、Microsoft 365、IMAP 和 PST 导入，并支持全文搜索。
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每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 Open Archiver 构建什么
Open Archiver是一个自托管的合规级电子邮件归档平台，可将来自Gmail、Microsoft 365、通用IMAP服务器以及批量PST或MBOX文件的消息摄取到防篡改的本地归档中。电子邮件以标准.eml格式存储，经过去重、静态加密，并由Meilisearch索引，Apache Tika解析附件，从而使PDF、Word文档和电子表格中的每个词都可即时搜索。
自托管Open Archiver可将每条消息、附件和访问日志保存在您自己的基础设施上，同时仍能满足受监管行业所依赖的保留、法律扣押和审计要求。文件哈希值可检测篡改，保留策略可自动化生命周期管理，并且不可变的审计跟踪记录每次访问。
Open Archiver 的主要功能
通用邮件摄取
连接到Gmail、Microsoft 365、通用IMAP邮箱、PST存档、MBOX文件或压缩的.eml导出文件，用于一次性迁移和持续实时同步。
搜索附件内容
Meilisearch 会索引每封电子邮件正文，而 Apache Tika 则从 PDF、DOCX、XLSX 和其他附件中提取文本，这样搜索就能深入到文档内部。
防篡改存储
每个归档的电子邮件和附件在摄取时进行哈希处理，静态加密，并通过完整性报告进行验证，以便任何修改都能立即被检测到。
保留和审计跟踪
细粒度保留策略可自动化生命周期管理，同时不可篡改的审计日志会记录谁在何时访问了哪些消息，以用于合规性报告。
可插拔存储
将归档电子邮件存储在本地VPS文件系统上，或存储在任何S3兼容的对象存储后端（例如AWS S3或MinIO）上，而无需更改部署。
线程重建
会话发现将回复和转发整合为完整的会话串，以便调查人员可以在一个视图中查看任何消息的完整上下文。
为什么要在 Hostinger 上运行 Open Archiver
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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