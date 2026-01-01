Open Archiver是一个自托管的合规级电子邮件归档平台，可将来自Gmail、Microsoft 365、通用IMAP服务器以及批量PST或MBOX文件的消息摄取到防篡改的本地归档中。电子邮件以标准.eml格式存储，经过去重、静态加密，并由Meilisearch索引，Apache Tika解析附件，从而使PDF、Word文档和电子表格中的每个词都可即时搜索。

自托管Open Archiver可将每条消息、附件和访问日志保存在您自己的基础设施上，同时仍能满足受监管行业所依赖的保留、法律扣押和审计要求。文件哈希值可检测篡改，保留策略可自动化生命周期管理，并且不可变的审计跟踪记录每次访问。