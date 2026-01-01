一键安装部署 ShipShipShip。
轻量级自托管更新日志和路线图平台，支持社区投票、表情符号反应和新闻通讯自动化。
为 ShipShipShip 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
ShipShipShip 的主要功能
社区投票
访客对提议的功能进行投票，以便团队能够根据实际需求而非内部猜测来确定路线图的优先级。
表情符号反应
八种反应类型让读者对每个条目做出反应，给出轻量级信号，而无需强制他们通过注册流程。
看板路线图
可自定义状态的拖放看板，让整个团队都能看到每个提议的、进行中的和已交付的项目。
新闻通讯自动化
基于SMTP的通讯稿会在条目状态改变时自动发送，因此订阅者无需手动发送即可了解发布信息。
可安装主题
清单驱动的主题系统将管理面板与公共更新日志分离，以便您能够精确匹配您的产品品牌。
RESTful API
完整的 REST API，用于事件、反馈、投票和新闻订阅者，使其易于与 CI/CD 或营销工具集成。
为什么要在 Hostinger 上运行 ShipShipShip
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
一键启动
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利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
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值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
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在无法访问我的自托管 n8n 实例后，我联系了 Hostinger 支持团队，他们的服务让我非常满意。支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常耐心，而且非常细心。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。