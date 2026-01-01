ShipShipShip 是一款开源的更新日志和路线图应用程序，可帮助产品团队在一个地方分享更新并收集社区反馈。它采用 SvelteKit 和 Go 构建，将一个精美的公共更新日志与一个看板风格的管理面板相结合，在这里，每一次发布、修复和即将到来的想法都与其获得的投票和反馈并列显示。

在您的 VPS 上自托管 ShipShipShip，可使订阅者列表、SMTP 凭据和反馈数据都在您自己的控制之下，消除了托管替代方案的按席位定价，并允许您通过与您的产品匹配的可安装主题来打造公共页面的品牌。