InfluxDB 2 是一个专门构建的时序平台，在一个应用程序中处理数据摄取、存储、查询、可视化和警报。它基于 TSM 存储引擎和 Flux 查询语言构建，提供高吞吐量的数据摄取和高效压缩，同时配备现代化的 Web UI，从而无需为基本的观测工作流集成 Grafana 或 Kapacitor 等独立工具。

在您自己的 VPS 上自托管 InfluxDB 2 消除了托管云服务中常见的按数据点计费和数据出口成本。无论摄取量如何，您都可以为物联网设备群、基础设施监控和金融数据管道获得可预测的成本，并提供持久存储，可用于多年的历史遥测数据。