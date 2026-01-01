一键部署 InfluxDB 2。
统一的时间序列平台，在一个应用程序中集成了数据库、可视化、告警和数据处理功能。
为 InfluxDB 2 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
InfluxDB 2 的主要功能
Flux 查询语言
Flux 是一种专为时间序列数据设计的函数式脚本语言，它可以在单个查询中实现转换、聚合和多源连接。
集成 Web UI
内置界面包括可视化查询构建器、仪表板编辑器和数据浏览器，因此无需外部可视化工具即可开始使用。
内置告警
直接在 InfluxDB 2 中配置阈值和死人检查，并使用通知端点，支持 Slack、PagerDuty、HTTP Webhook 等。
任务引擎
安排 Flux 脚本，用于下采样、ETL 转换和数据聚合，无需外部 cron 作业或独立的管道服务。
基于令牌的访问控制
作用于特定存储桶的细粒度读/写令牌，允许对共享一个实例的多个团队和应用程序进行细粒度访问控制。
为什么要在 Hostinger 上运行 InfluxDB 2
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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