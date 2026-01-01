一键安装部署 DumbDrop。
极简的拖放式文件上传器，可将文件直接上传到文件夹中——无需数据库，无需账户，省心省力。
为 DumbDrop 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
DumbDrop 的主要功能
拖放式上传
将一个文件、多个文件或整个文件夹拖放到页面上，原始目录结构将保留在磁盘上。
无需数据库
上传的文件直接写入挂载的目录，因此备份只是简单的文件夹复制，没有什么需要迁移的。
可选 PIN 保护
设置一个4-10位数字的PIN码，以限制在共享服务器上的上传，而无需建立完整的身份验证系统。
Apprise 通知
每当有新文件到达时，通过任何Apprise支持的渠道获取通知，并可使用可自定义的文件名、大小和存储使用模板。
文件列表和清理
启用可选的文件浏览器，无需SSH访问即可直接从Web界面下载或删除已上传的文件。
扩展和大小限制
限制接受的文件类型并限制上传大小，以使拖放区符合您的预期用途。
为什么要在 Hostinger 上运行 DumbDrop
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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值得信赖的 Docker VPS 主机
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我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
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