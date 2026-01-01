DumbDrop 是 DumbWare.io 推出的一款刻意精简的文件上传应用程序，其理念是与服务器共享文件不应需要账户系统、对象存储或云订阅。界面是一个单一的拖放区——将文件拖入其中，它们就会落在您完全控制的配置上传目录的磁盘上。

尽管表面积小，DumbDrop 仍提供了实用的附加功能，例如可选的 PIN 保护、目录上传支持、可配置的大小限制、文件扩展名过滤和 Apprise 通知。在 VPS 上自托管可以保护上传文件的隐私，消除第三方服务按千兆字节收取的传输费用，并为没有 shell 或 SFTP 访问权限的协作者提供可靠的交接点。