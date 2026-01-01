Element 是一个基于 Matrix 协议构建的开源消息和协作平台。它默认提供端到端加密消息、语音和视频通话以及文件共享，并能够连接到任何 Matrix homeserver——包括自托管的 Synapse 实例或像 matrix.org 这样的公共服务器。

在您的 VPS 上自托管 Element 可以让您的消息基础设施处于您的控制之下。您可以配置联邦设置、强制执行安全策略、与您自己的 Matrix homeserver 集成，并确保敏感的业务通信永远不会通过第三方云基础设施。