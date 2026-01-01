draw.io (diagrams.net) 是一个免费的开源图表工具，受到数百万工程师、架构师和业务分析师的信赖。它支持多种图表类型——流程图、UML 类图、实体关系图、网络和基础设施图、BPMN 工作流等等——所有这些都可以在一个精致的基于浏览器的编辑器中完成。

在您自己的 VPS 上自托管 draw.io 意味着所有图表数据都保留在您的基础设施内。没有文件发送到外部服务器，这使其成为受监管行业或有严格数据驻留要求的团队的首选。Docker 镜像无状态且轻量，没有数据库依赖。