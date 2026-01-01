dashdot 是一款轻量级、开源的服务器仪表盘，专为希望能够美观地概览其 VPS 关键指标的自托管用户打造。与需要数据库、代理和复杂配置的完整监控堆栈不同，dashdot 作为单个容器运行——部署后，您的 CPU 负载、RAM 使用量、存储容量和网络吞吐量将立即显示，无需任何设置。

玻璃拟态界面旨在固定在浏览器标签页中或显示在壁挂式屏幕上。因为它直接从主机读取系统指标，所以所有数据都保留在您自己的基础设施中——无需外部遥测、无需账户、无数据离开您的服务器。