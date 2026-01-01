Homebridge 是一个轻量级的 Node.js 服务器，它模拟 iOS HomeKit API，从而实现 Siri 控制和“家庭”应用集成，适用于数千种不原生支持 Apple 生态系统的设备。凭借 2,000 多个社区开发的插件，它将来自 Ring、Nest、TP-Link 和涂鸦等品牌的智能灯、恒温器、摄像头和安全系统整合到统一的 HomeKit 体验中。

在 VPS 上运行 Homebridge 可确保您的 HomeKit 自动化功能 24/7 全天候可用，无论本地电源或网络状况如何，并具有持久的插件配置以及从世界任何地方可靠的远程访问。