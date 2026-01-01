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所有套餐均需预付费。月费等于套餐总价除以套餐使用月数。

你可以用 Seafile 构建什么

Seafile 是一个高性能、开源的文件同步和共享平台，全球数百万人使用。其独特的块级同步技术提供了跨设备快速、带宽高效的文件传输，使其成为管理大型文件库团队的理想选择。与通用云存储不同，Seafile 从一开始就旨在可靠地同步海量文件集合。

凭借客户端加密、文件版本控制、精细的文件夹权限以及适用于所有平台的原生同步客户端，Seafile 提供了企业级文件管理，且无需订阅费或按用户计费。自托管可将所有数据保存在您自己的服务器上。此模板包含用于元数据存储的 MariaDB、用于性能缓存的 Memcached 以及用于安全访问的 Traefik HTTPS 路由。

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你可以用 {name} 构建什么

Seafile 的主要功能

块级同步

增量同步仅传输已更改的文件块，从而在所有连接的设备之间提供快速且带宽高效的同步。

端到端加密

客户端加密库确保文件在离开您的设备之前进行加密，保护静态和传输中的敏感数据。

文件版本控制

具有可配置保留期的自动版本历史记录，让您恢复以前的文件版本并随时间跟踪更改。

安全共享链接

通过带有密码、过期日期和下载限制的链接共享文件和文件夹，以实现受控的外部协作。

跨平台客户

适用于 Windows、macOS、Linux、iOS 和 Android 的原生同步客户端，可让您的文件在每台设备上保持可访问。

为什么要在 Hostinger 上运行 Seafile

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在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。

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