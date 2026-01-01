Seafile 是一个高性能、开源的文件同步和共享平台，全球数百万人使用。其独特的块级同步技术提供了跨设备快速、带宽高效的文件传输，使其成为管理大型文件库团队的理想选择。与通用云存储不同，Seafile 从一开始就旨在可靠地同步海量文件集合。

凭借客户端加密、文件版本控制、精细的文件夹权限以及适用于所有平台的原生同步客户端，Seafile 提供了企业级文件管理，且无需订阅费或按用户计费。自托管可将所有数据保存在您自己的服务器上。此模板包含用于元数据存储的 MariaDB、用于性能缓存的 Memcached 以及用于安全访问的 Traefik HTTPS 路由。