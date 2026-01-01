一键安装部署 Autobase。
开源自托管的数据库即服务平台，用于自动化PostgreSQL集群的供应和管理。
为 Autobase 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 Autobase 构建什么
Autobase 是 Amazon RDS 和 Google Cloud SQL 等云托管数据库服务的开源替代方案，通过直观的 Web 控制台提供自动化的 PostgreSQL 集群配置、高可用性配置和集中管理。拥有超过 4,000 个 GitHub 星标，它允许您配置生产就绪的 PostgreSQL 集群，具有自动故障转移、计划备份和时间点恢复功能，而无需手动掌握复杂的高可用性配置。
自托管 Autobase 消除了云数据库服务每小时产生的经常性成本，同时将您的数据库基础设施和所有存储数据完全置于您的控制之下。集成的 DBDesk Studio 提供直接的 SQL 访问和模式探索，REST API 支持全面的程序化管理——在您自己的基础设施上为您提供托管数据库的便利。
Autobase 的主要功能
一键集群配置
通过 Web 控制台启动完全配置好的高可用 PostgreSQL 集群，无需手动编写 HA 配置文件或 Ansible playbook。
自动故障转移
内置故障转移可检测主故障并自动提升副本，从而最大限度地减少生产工作负载的停机时间，无需手动干预。
集成 SQL 工作室
DBDesk Studio 与控制台捆绑在一起，提供模式浏览、查询执行和数据探索，无需安装单独的数据库客户端。
备份和恢复
安排自动备份并恢复集群到任意时间点，防止因意外删除或应用程序错误导致的数据丢失。
REST API 自动化
所有管理操作均可通过 REST API 获取，从而实现与 CI/CD 流水线、基础设施即代码工具和自定义自动化脚本的集成。
为什么要在 Hostinger 上运行 Autobase
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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值得信赖的 Docker VPS 主机
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