Autobase 是 Amazon RDS 和 Google Cloud SQL 等云托管数据库服务的开源替代方案，通过直观的 Web 控制台提供自动化的 PostgreSQL 集群配置、高可用性配置和集中管理。拥有超过 4,000 个 GitHub 星标，它允许您配置生产就绪的 PostgreSQL 集群，具有自动故障转移、计划备份和时间点恢复功能，而无需手动掌握复杂的高可用性配置。

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