LLDAP 是一个轻量级、有主见的身份验证服务器，它公开了一个标准的 LDAP 接口，并由一个友好的 Web 管理界面提供支持。传统的 LDAP 设置需要数百页的模式、ACL 和 slapd 配置，而 LLDAP 则开箱即用地提供了合理的默认设置：预定义的用户/组/电子邮件模式、一个图形用户管理器，以及一个在几毫秒内启动的单一二进制文件。

在您的 VPS 上自托管 LLDAP 为您的用户帐户提供了一个单一的事实来源，适用于所有支持 LDAP 的自托管应用程序 — Nextcloud、Vaultwarden、Authelia、Jellyfin、Gitea、Grafana 等数十种应用程序 — 而无需 OpenLDAP 的操作开销。用户集中管理，密码更改会传播到所有地方，并且组可以集中控制访问。