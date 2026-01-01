一键安装 LLDAP。
轻量级身份验证服务器，为自托管应用程序提供一个预设的、简化的LDAP后端。
为 LLDAP 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 LLDAP 构建什么
LLDAP 是一个轻量级、有主见的身份验证服务器，它公开了一个标准的 LDAP 接口，并由一个友好的 Web 管理界面提供支持。传统的 LDAP 设置需要数百页的模式、ACL 和 slapd 配置，而 LLDAP 则开箱即用地提供了合理的默认设置：预定义的用户/组/电子邮件模式、一个图形用户管理器，以及一个在几毫秒内启动的单一二进制文件。
在您的 VPS 上自托管 LLDAP 为您的用户帐户提供了一个单一的事实来源，适用于所有支持 LDAP 的自托管应用程序 — Nextcloud、Vaultwarden、Authelia、Jellyfin、Gitea、Grafana 等数十种应用程序 — 而无需 OpenLDAP 的操作开销。用户集中管理，密码更改会传播到所有地方，并且组可以集中控制访问。
LLDAP 的主要功能
LDAP，写给普通人的
符合标准的LDAP服务器，具有合理的默认设置，因此期望OpenLDAP的应用程序可以正常运行，而无需承担模式和ACL维护的负担。
Web 管理界面
通过图形界面管理用户、组和成员资格——无需 ldif 文件，无需命令行 ldapadd，无需编辑模式。
单一事实来源
每个自托管应用程序都从一个用户数据库读取数据，因此密码更改、停用和群组成员资格更新会立即在所有地方生效。
GraphQL 管理 API
除了标准的LDAP绑定/搜索接口，还可以通过类型化的GraphQL API自动化配置和组管理。
密码重置流程
内置的电子邮件密码重置流程，供最终用户使用，这样管理员就不必成为处理忘记密码问题的帮助台。
小巧
单个 Rust 二进制文件，具有 SQLite 持久性，占用极少的 CPU 和 RAM，在 VPS 上留下余量，供真正需要的应用程序使用。
为什么要在 Hostinger 上运行 LLDAP
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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