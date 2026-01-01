pgBackWeb 是一个开源的 PostgreSQL 备份管理器，具有用于调度、运行和监控跨多个数据库和存储目的地的备份作业的 Web 界面。与需要 shell 脚本知识的命令行工具不同，pgBackWeb 允许您完全通过浏览器配置调度、保留策略和存储目的地。

在您自己的 VPS 上自托管 pgBackWeb，可使您的备份配置和数据库凭据完全在您的控制之下。所有存储的凭据都使用您提供的密钥进行加密，并且备份存储在您拥有的存储中 — 无论是本地磁盘还是您配置的 S3 兼容对象存储。