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用于调度和监控跨多个数据库和存储目的地的PostgreSQL备份的开源Web界面。

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所有套餐均需预付费。月费等于套餐总价除以套餐使用月数。

你可以用 pgBackWeb 构建什么

pgBackWeb 是一个开源的 PostgreSQL 备份管理器，具有用于调度、运行和监控跨多个数据库和存储目的地的备份作业的 Web 界面。与需要 shell 脚本知识的命令行工具不同，pgBackWeb 允许您完全通过浏览器配置调度、保留策略和存储目的地。

在您自己的 VPS 上自托管 pgBackWeb，可使您的备份配置和数据库凭据完全在您的控制之下。所有存储的凭据都使用您提供的密钥进行加密，并且备份存储在您拥有的存储中 — 无论是本地磁盘还是您配置的 S3 兼容对象存储。

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你可以用 {name} 构建什么

pgBackWeb 的主要功能

多数据库支持

从一个仪表板连接并安排多个 PostgreSQL 数据库的备份，无需为每个数据库单独的配置文件。

S3 兼容存储

将备份存档发送到 AWS S3、Backblaze B2、Cloudflare R2、MinIO 或任何S3兼容的端点以及本地存储。

预定的备份作业

定义重复备份计划，具有可配置的保留策略，以自动删除旧存档并控制存储成本。

加密凭据

所有数据库密码和存储访问密钥都使用您控制的私钥进行静态加密 — 绝不以明文形式存储。

备份历史跟踪

每次备份运行时，都会记录其状态、持续时间和文件大小，以便您在作业失败时立即知晓。

为什么要在 Hostinger 上运行 pgBackWeb

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