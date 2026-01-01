一键安装部署 LiteLLM。
统一AI网关，提供与OpenAI兼容的API访问，可连接来自任何提供商的100多个大型语言模型。
为 LiteLLM 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 LiteLLM 构建什么
LiteLLM 是一个开源的 AI 网关，它为每个 LLM 提供相同的 OpenAI 兼容 API，这样您的应用程序无需更改代码即可在 OpenAI、Anthropic、Google、Azure、AWS Bedrock 和 100 多个其他提供商之间切换。它通过一个单一的管理界面处理负载均衡、自动故障转移、虚拟 API 密钥管理、支出跟踪和速率限制。
自托管 LiteLLM 可将您的 API 密钥和使用数据保留在您自己的基础设施中，消除了共享代理服务的限流和速率上限，并为您的团队提供所有 LLM 使用的中央控制平面 — 这对于大规模管理 AI 成本和合规性的组织至关重要。
LiteLLM 的主要功能
100+ LLM 提供商
通过一个统一的API端点，访问OpenAI、Anthropic、Google Gemini、Azure、AWS Bedrock以及数十个其他服务。
负载均衡和故障转移
将请求分发到多个提供商，并在提供商不可用时自动故障转移到备份。
支出跟踪与预算
实时监控 LLM 成本，并设置按用户或按团队的预算限制，以防止 API 支出失控。
虚拟密钥管理
为团队和应用程序颁发具有细粒度访问控制和使用情况跟踪的范围受限的虚拟API密钥。
高级路由
根据成本、延迟或自定义规则路由请求，以始终为每种请求类型使用最佳模型。
为什么要在 Hostinger 上运行 LiteLLM
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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值得信赖的 Docker VPS 主机
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