LiteLLM 是一个开源的 AI 网关，它为每个 LLM 提供相同的 OpenAI 兼容 API，这样您的应用程序无需更改代码即可在 OpenAI、Anthropic、Google、Azure、AWS Bedrock 和 100 多个其他提供商之间切换。它通过一个单一的管理界面处理负载均衡、自动故障转移、虚拟 API 密钥管理、支出跟踪和速率限制。

自托管 LiteLLM 可将您的 API 密钥和使用数据保留在您自己的基础设施中，消除了共享代理服务的限流和速率上限，并为您的团队提供所有 LLM 使用的中央控制平面 — 这对于大规模管理 AI 成本和合规性的组织至关重要。