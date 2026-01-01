Profilarr 将您自托管的 Radarr 和 Sonarr 实例连接到社区维护的质量配置文件和自定义格式数据库，自动应用经过测试的配置，无需手动输入。它用一次同步操作取代了数小时的逐实例调整，使您堆栈中的每个 arr 应用程序都与最新的社区标准保持一致。

将 Profilarr 与您的媒体堆栈一起自托管，意味着配置文件更新将按您的计划进行，并能完全了解更改了什么以及为什么更改——无需依赖外部服务将配置推送到您的本地应用程序。