Wiki.js 是一个现代化的、自托管的维基平台，基于 Node.js 构建并由 PostgreSQL 提供支持。它提供可视化所见即所得（WYSIWYG）编辑器，同时支持 Markdown、全文搜索、每个页面的版本历史记录以及细粒度的访问控制策略，使其既适用于个人知识库，也适用于企业文档。

在 VPS 上自托管 Wiki.js 可以让文档保持私密性，并且无需 SaaS 订阅即可访问。它集成了 LDAP、OAuth、SAML 和数十种外部身份验证提供商，支持 40 多种界面语言，并提供基于模块的存储后端，包括 Git 和云对象存储。