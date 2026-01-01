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所有套餐均需预付费。月费等于套餐总价除以套餐使用月数。

你可以用 Wiki.js 构建什么

Wiki.js 是一个现代化的、自托管的维基平台，基于 Node.js 构建并由 PostgreSQL 提供支持。它提供可视化所见即所得（WYSIWYG）编辑器，同时支持 Markdown、全文搜索、每个页面的版本历史记录以及细粒度的访问控制策略，使其既适用于个人知识库，也适用于企业文档。

在 VPS 上自托管 Wiki.js 可以让文档保持私密性，并且无需 SaaS 订阅即可访问。它集成了 LDAP、OAuth、SAML 和数十种外部身份验证提供商，支持 40 多种界面语言，并提供基于模块的存储后端，包括 Git 和云对象存储。

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Wiki.js 的主要功能

丰富的编辑选项

使用可视化所见即所得编辑器、纯Markdown或AsciiDoc编辑器书写，具体取决于您的偏好和技能水平。

全文搜索

通过由PostgreSQL后端提供支持的快速、准确的全文索引，立即在所有维基页面中查找任何内容。

版本历史记录

每次页面编辑都会进行版本控制，让您可以比较随时间推移的变化，并恢复内容的任何先前版本。

访问控制

定义针对每个页面、群组或部分的细粒度读写权限，以控制谁可以查看或编辑维基的每个部分。

多重认证集成

连接到 LDAP、OAuth 2.0、SAML 或数十种社交登录提供商中的任何一种，以实现集中式用户身份验证。

为什么要在 Hostinger 上运行 Wiki.js

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在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。

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