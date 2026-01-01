Flowise 是一款开源的低代码平台，它让开发者和团队无需大量编码即可轻松构建复杂的 AI 应用程序。其可视化拖放界面允许您将语言模型、向量数据库、内存系统和外部工具连接成内聚的工作流。Flowise 支持 OpenAI、Anthropic、Google 和开源模型，使其能够灵活应用于从聊天机器人到 RAG 应用程序和自主代理等各种 AI 用例。

在您的 VPS 上自托管 Flowise，让您完全拥有自己的 AI 工作流、对话数据和集成知识库。您可以连接到云平台无法访问的内部数据库和 API，并专门为您的 LLM 工作负载配置资源，而无需担心按 API 调用计费或数据隐私问题。