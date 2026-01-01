一键安装部署 Flowise。
用于通过可视化拖放界面构建LLM编排流程和AI代理的开源低代码平台。
为 Flowise 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 Flowise 构建什么
Flowise 是一款开源的低代码平台，它让开发者和团队无需大量编码即可轻松构建复杂的 AI 应用程序。其可视化拖放界面允许您将语言模型、向量数据库、内存系统和外部工具连接成内聚的工作流。Flowise 支持 OpenAI、Anthropic、Google 和开源模型，使其能够灵活应用于从聊天机器人到 RAG 应用程序和自主代理等各种 AI 用例。
在您的 VPS 上自托管 Flowise，让您完全拥有自己的 AI 工作流、对话数据和集成知识库。您可以连接到云平台无法访问的内部数据库和 API，并专门为您的 LLM 工作负载配置资源，而无需担心按 API 调用计费或数据隐私问题。
Flowise 的主要功能
可视化流程构建器
拖放界面，无需编写编排代码，即可从预构建节点组装复杂的AI管道。
RAG 支持
内置检索增强生成能力，集成向量数据库，用于构建知识驱动的AI应用。
多LLM支持
通过一个统一的界面，连接到 OpenAI、Anthropic、Google、Cohere 以及本地开源模型。
代理框架
创建使用工具、通过多步骤任务进行推理并在会话之间保持对话记忆的自主AI代理。
API 集成
将任何流程公开为API端点，以便将AI功能直接集成到您现有的应用程序和工作流程中。
为什么要在 Hostinger 上运行 Flowise
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀
终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。
我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。