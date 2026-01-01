部署 PowerDNS-Admin 一键安装。
一个现代化的网络界面，用于从单一仪表板管理PowerDNS区域、记录、用户和访问控制。
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每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 PowerDNS-Admin 构建什么
PowerDNS-Admin 是 PowerDNS 权威 DNS 服务器的开源 Web 界面，提供友好的用户界面，用于管理正向和反向 DNS 区域、记录、模板和 DNSSEC 密钥，无需编辑配置文件或手动编写 API 调用。它支持基于角色的访问控制、按区域权限、活动日志记录，并通过 LDAP、SAML、OAuth（Google、GitHub、Azure、OpenID）以及带有可选双因素身份验证的内置本地账户进行身份验证。
此模板将 PowerDNS-Admin 与 PowerDNS 权威服务器和 MariaDB 后端捆绑在一起，因此您可以在自己的 VPS 上获得一个完全集成的 DNS 托管堆栈。自托管将您的名称服务器、区域数据和 DNS API 完全置于您控制的基础设施上，无需按区域付费，也无需第三方 DNS 提供商介入。
PowerDNS-Admin 的主要功能
区域管理 UI
通过简洁的Web控制面板创建、编辑和删除正向和反向DNS区域和记录，而不是编辑区域文件或调用原始API。
内置 PowerDNS 服务器
包含一个即用型 PowerDNS 权威服务器，并启用了 HTTP API 且预先连接到管理界面，因此该堆栈开箱即用。
基于角色的访问控制
分配管理员、操作员和区域级用户，并授予精细的区域级权限，以便团队可以管理 DNS，而无需共享一个超级管理员账户。
企业身份验证
连接到现有的身份系统，支持LDAP、SAML、OAuth（Google、GitHub、Azure、OpenID），以及可选的TOTP双因素认证用于本地账户。
活动日志记录和审计
每个区域和记录的更改都会与负责用户一起记录，为您提供完整的审计跟踪，以便合规和排查故障事件。
区域模板和 IDN
可重用区域模板加快了新域名的引入速度，同时全面的IDN和Punycode支持涵盖了国际化域名，无需手动转换。
为什么要在 Hostinger 上运行 PowerDNS-Admin
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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