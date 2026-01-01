PowerDNS-Admin 是 PowerDNS 权威 DNS 服务器的开源 Web 界面，提供友好的用户界面，用于管理正向和反向 DNS 区域、记录、模板和 DNSSEC 密钥，无需编辑配置文件或手动编写 API 调用。它支持基于角色的访问控制、按区域权限、活动日志记录，并通过 LDAP、SAML、OAuth（Google、GitHub、Azure、OpenID）以及带有可选双因素身份验证的内置本地账户进行身份验证。

此模板将 PowerDNS-Admin 与 PowerDNS 权威服务器和 MariaDB 后端捆绑在一起，因此您可以在自己的 VPS 上获得一个完全集成的 DNS 托管堆栈。自托管将您的名称服务器、区域数据和 DNS API 完全置于您控制的基础设施上，无需按区域付费，也无需第三方 DNS 提供商介入。