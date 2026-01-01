Langfuse 是一个开源的 LLM 工程平台，它让团队能够完全了解他们的 AI 应用程序。它捕获每个 LLM 调用、检索操作和代理操作的详细跟踪，从而可以轻松调试故障、测量延迟并了解整个 AI 管道的成本。凭借对 LangChain、LlamaIndex、Haystack 的集成以及针对 Python 和 TypeScript 的直接 SDK，Langfuse 几乎适用于所有 AI 框架和模型提供商。

自托管 Langfuse 可将您的所有应用程序数据——提示、模型输入、输出和评估结果——保留在您控制的基础设施上。当您的 AI 应用程序处理敏感文档、客户数据或不能离开您环境的专有业务逻辑时，这一点至关重要。