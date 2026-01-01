一键安装部署 Langfuse。
用于追踪、评估和改进生产环境中的 AI 应用程序的开源 LLM 工程平台。
为 Langfuse 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 Langfuse 构建什么
Langfuse 是一个开源的 LLM 工程平台，它让团队能够完全了解他们的 AI 应用程序。它捕获每个 LLM 调用、检索操作和代理操作的详细跟踪，从而可以轻松调试故障、测量延迟并了解整个 AI 管道的成本。凭借对 LangChain、LlamaIndex、Haystack 的集成以及针对 Python 和 TypeScript 的直接 SDK，Langfuse 几乎适用于所有 AI 框架和模型提供商。
自托管 Langfuse 可将您的所有应用程序数据——提示、模型输入、输出和评估结果——保留在您控制的基础设施上。当您的 AI 应用程序处理敏感文档、客户数据或不能离开您环境的专有业务逻辑时，这一点至关重要。
Langfuse 的主要功能
分布式追踪
捕获每次LLM调用、工具使用、检索和代理步骤的完整执行树，以定位故障和延迟瓶颈。
提示管理
在一个地方对提示进行版本控制和协作，通过服务器端缓存，以最小化所有部署的模型延迟。
评估流水线
使用LLM作为评判者、用户反馈或手动标注来评估响应，从而系统地衡量和提高输出质量。
数据集管理
从生产跟踪中构建测试集和基准，以便在部署更新的提示或模型之前验证更改。
LLM 试验场
交互式地测试和比较提示配置与任何支持的模型，而无需触及应用程序代码。
框架集成
通过 LiteLLM 与 LangChain、LlamaIndex、Haystack 以及 100 多个大型语言模型进行原生集成，用于即插即用式检测。
为什么要在 Hostinger 上运行 Langfuse
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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