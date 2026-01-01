InvoiceShelf最高立减 70%

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适用于自由职业者和小型企业的自托管开源开票平台，前身为 Crater。

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1 个 vCPU 内核
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50 GB NVMe 硬盘空间
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¥178.99
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2 个vCPU 内核
8 GB RAM
100 GB NVMe 硬盘空间
8 TB 流量
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KVM 4
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16 GB RAM
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每个套餐都包含您所需的一切以及更多

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快速访问容器日志
一键更新
AMD EPYC 处理器
NVMe SSD存储
1 Gbps 网络速度
公共 API
全球数据中心
免费域名一年
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所有套餐均需预付费。月费等于套餐总价除以套餐使用月数。

你可以用 InvoiceShelf 构建什么

InvoiceShelf 是一个自托管的开票和账单平台，专为自由职业者、顾问和小型企业设计，他们需要专业的开票解决方案，且无需支付每月SaaS费用。它涵盖了完整的账单工作流程：客户、项目、发票、估价单、费用和付款——支持多种货币、税率和可自定义的PDF模板。

在您自己的VPS上托管InvoiceShelf，可以保护您的财务数据和客户记录在您控制的基础设施上的隐私。凭借内置的Stripe支付网关集成以及一个客户门户，客户可以在线查看和支付发票，您将获得流畅的账单体验，无需按发票收费或供应商锁定。

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你可以用 {name} 构建什么

InvoiceShelf 的主要功能

发票和估价单

使用可自定义的模板和自动PDF生成功能，为每份文档创建专业的发票和估价单。

在线支付门户

客户可以通过自助服务门户在线查看、下载和支付发票，该门户集成了 Stripe 支付网关。

费用跟踪

记录和分类业务开支，并与发票一同归档，以便在一个地方掌握完整的财务全貌。

多币种支持

使用可配置的汇率和每张发票的货币选择，以客户的当地货币向客户开具账单。

税务管理

定义多个税率，并按商品或按发票应用，以处理增值税、商品及服务税及其他税收结构。

为什么要在 Hostinger 上运行 InvoiceShelf

一键启动

预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。

一键启动

值得信赖的安全保障

利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。

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内置 Docker 管理器

在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。

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值得信赖的 Docker VPS 主机

Gad Iradufasha
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我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。

Maxim Shishkin
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Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀

Noel
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终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。

Omkar
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我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。

Sylvain
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非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。

Herriman
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Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。

Martin K
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这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。

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