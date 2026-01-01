InvoiceShelf 是一个自托管的开票和账单平台，专为自由职业者、顾问和小型企业设计，他们需要专业的开票解决方案，且无需支付每月SaaS费用。它涵盖了完整的账单工作流程：客户、项目、发票、估价单、费用和付款——支持多种货币、税率和可自定义的PDF模板。

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