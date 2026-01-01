一键部署 Audiobookshelf。
自托管的有声读物和播客服务器，支持多用户、离线移动应用和自动元数据获取。
为 Audiobookshelf 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 Audiobookshelf 构建什么
Audiobookshelf 是一个专为有声读物、播客和电子书构建的综合性自托管媒体服务器。它提供了一个可通过任何浏览器访问的渐进式网络应用程序（PWA），以及支持离线收听的原生 iOS 和 Android 应用程序。该平台可即时流式传输所有音频格式，自动抓取元数据和封面艺术，并为每个用户在所有设备上同步个人播放进度。
自托管让您完全掌控自己的媒体库——无需订阅费、无文件大小限制，也无厂商锁定。播客自动下载、RSS 订阅源生成、章节管理和音频文件合并工具使 Audiobookshelf 成为商业有声读物平台的完整替代品，同时还能完全保护您的收听习惯和购买内容的隐私。
Audiobookshelf 的主要功能
多用户进度同步
每个用户都保持独立的播放进度，该进度可在浏览器和移动设备之间同步，非常适合家庭或住户共享。
离线移动应用
原生iOS和Android应用允许用户下载内容，以便在没有互联网连接的情况下收听，非常适合通勤和旅行。
自动元数据获取
封面和元数据会自动从 Audible、Google 图书、iTunes 等来源获取，让您的书库无需手动操作即可保持精美。
播客管理
订阅播客，自动下载新剧集，并生成私人RSS源，以便您可以在任何您已使用的播客播放器中收听。
章节工具
通过 Audnexus API 编辑和查找章节数据，然后将更新的元数据直接嵌入到音频文件，以实现精确的章节导航。
为什么要在 Hostinger 上运行 Audiobookshelf
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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