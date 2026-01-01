Audiobookshelf 是一个专为有声读物、播客和电子书构建的综合性自托管媒体服务器。它提供了一个可通过任何浏览器访问的渐进式网络应用程序（PWA），以及支持离线收听的原生 iOS 和 Android 应用程序。该平台可即时流式传输所有音频格式，自动抓取元数据和封面艺术，并为每个用户在所有设备上同步个人播放进度。

自托管让您完全掌控自己的媒体库——无需订阅费、无文件大小限制，也无厂商锁定。播客自动下载、RSS 订阅源生成、章节管理和音频文件合并工具使 Audiobookshelf 成为商业有声读物平台的完整替代品，同时还能完全保护您的收听习惯和购买内容的隐私。