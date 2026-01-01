SurrealDB 是一个用 Rust 编写的现代多模型数据库，它将文档、图、关系、时序、地理空间和向量数据统一到一个引擎中，通过 SurrealQL 访问——这是一种类似 SQL 的查询语言，专为希望获得灵活性而无需同时处理多个专业数据库的开发人员设计。凭借对实时查询、行级权限和内置于数据库本身的身份验证的原生支持，SurrealDB 可以作为 Web 和移动应用程序的数据库和后端即服务。

在您的 VPS 上自托管 SurrealDB 为开发人员和小型团队提供了一个强大的多模型数据库，而无需承担 SurrealDB Cloud 的按查询计费。与为文档、图和时序工作负载运行单独的数据库相比，单一二进制架构使部署和操作变得简单。