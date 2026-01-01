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多模型数据库，通过单一的类SQL查询语言，结合了文档、图、关系、时间序列、地理空间和向量数据。

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你可以用 SurrealDB 构建什么

SurrealDB 是一个用 Rust 编写的现代多模型数据库，它将文档、图、关系、时序、地理空间和向量数据统一到一个引擎中，通过 SurrealQL 访问——这是一种类似 SQL 的查询语言，专为希望获得灵活性而无需同时处理多个专业数据库的开发人员设计。凭借对实时查询、行级权限和内置于数据库本身的身份验证的原生支持，SurrealDB 可以作为 Web 和移动应用程序的数据库和后端即服务。

在您的 VPS 上自托管 SurrealDB 为开发人员和小型团队提供了一个强大的多模型数据库，而无需承担 SurrealDB Cloud 的按查询计费。与为文档、图和时序工作负载运行单独的数据库相比，单一二进制架构使部署和操作变得简单。

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你可以用 {name} 构建什么

SurrealDB 的主要功能

多模型数据类型

在同一个数据库中存储文档、图、关系行、时间序列、地理空间数据和向量，无需为每种模型使用单独的服务。

SurrealQL 查询语言

类似SQL的查询语言，其扩展功能包括图遍历、向量搜索、地理空间运算符以及内置于模式中的计算字段。

实时查询

通过WebSocket订阅实时查询结果，以实现实时UI更新，无需轮询或外部事件总线基础设施。

行级安全

内置于架构中的细粒度权限让您无需中间 API 层，即可将数据库安全地直接暴露给 Web 和移动客户端。

嵌入式认证

内置的用户、范围和基于JWT的认证使SurrealDB可用作原型应用程序的后端即服务。

多查询接口

通过 HTTP REST、WebSocket、适用于 JavaScript、Python、Rust、Go、Java、.NET 和 PHP 的原生客户端库进行查询 — 或直接通过 SurrealQL CLI。

为什么要在 Hostinger 上运行 SurrealDB

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在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。

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