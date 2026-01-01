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极简的单用户ActivityPub服务器，采用可移植的C语言编写，资源占用极低，可用于加入联邦宇宙。

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全球数据中心
免费域名一年
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所有套餐均需预付费。月费等于套餐总价除以套餐使用月数。

你可以用 Snac2 构建什么

Snac2 是一个极简的 ActivityPub 实例，用可移植的 C 语言编写，没有数据库依赖——所有数据都以纯文件形式存储在磁盘上。它专为个人和小型实例设计，可以与 Mastodon、Pleroma、Pixelfed 以及更广泛的 Fediverse 联邦互联，同时可以在微型 VPS 实例或单板计算机上轻松运行。

自托管 Snac2 让您在 Fediverse 上拥有个人身份，无需依赖可能关闭、解除联邦或更改政策的第三方实例。单一二进制架构、无数据库以及与 Mastodon 兼容的 API 使 Snac2 成为参与去中心化社交媒体最轻量级、最易于维护的方式之一。

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你可以用 {name} 构建什么

Snac2 的主要功能

无需数据库

所有帖子、关注者和配置都以纯文件形式存储在磁盘上 — 无需单独安装、调整或备份 MySQL 或 PostgreSQL。

Mastodon API 兼容性

使用现有的Mastodon移动和桌面客户端发布内容、浏览时间线以及管理通知，无需学习新工具。

ActivityPub 联邦

关注并与Mastodon、Pleroma、Pixelfed、Akkoma以及Fediverse中任何其他ActivityPub兼容服务器上的用户互动。

占用资源少

Snac2 使用可移植的 C 语言编写，是一个单一的静态友好二进制文件，它在几兆字节的 RAM 中运行，并且在空闲时 CPU 使用率接近于零。

多用户支持

在命令行上在同一实例上托管多个账户，适用于家庭或共享一个VPS的小型社区。

隐私导向设计

无跟踪、无分析、无第三方脚本——您的时间线保留在您的VPS上，并且您的关注者列表永不离开您的磁盘。

为什么要在 Hostinger 上运行 Snac2

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预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。

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利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。

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在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。

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在无法访问我的自托管 n8n 实例后，我联系了 Hostinger 支持团队，他们的服务让我非常满意。支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常耐心，而且非常细心。

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Martin K
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这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。

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