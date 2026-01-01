Snac2 是一个极简的 ActivityPub 实例，用可移植的 C 语言编写，没有数据库依赖——所有数据都以纯文件形式存储在磁盘上。它专为个人和小型实例设计，可以与 Mastodon、Pleroma、Pixelfed 以及更广泛的 Fediverse 联邦互联，同时可以在微型 VPS 实例或单板计算机上轻松运行。

自托管 Snac2 让您在 Fediverse 上拥有个人身份，无需依赖可能关闭、解除联邦或更改政策的第三方实例。单一二进制架构、无数据库以及与 Mastodon 兼容的 API 使 Snac2 成为参与去中心化社交媒体最轻量级、最易于维护的方式之一。