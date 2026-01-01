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支持 RDP、VNC、SSH 和 SPICE 的多协议远程桌面客户端，可从任何网页浏览器访问。

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AMD EPYC 处理器
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免费域名一年
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所有套餐均需预付费。月费等于套餐总价除以套餐使用月数。

你可以用 Remmina 构建什么

Remmina 是一款功能丰富的远程桌面客户端，可在单个应用程序中支持 RDP、VNC、SSH 和 SPICE 协议，并通过基于浏览器的界面提供。通过在 VPS 上容器化 Remmina，您可以从任何设备（受管笔记本电脑、平板电脑或公共计算机）访问 Windows 服务器、Linux 桌面和虚拟机，而无需安装原生客户端或配置每台设备的软件。

将 Remmina 集中部署在 VPS 上可创建一个安全的跳转主机，其中连接配置文件和凭据存储在受控基础设施上，而不是分散在各个终端设备上。团队可以从对所有远程系统的共享、一致配置的访问中受益，新成员无需单独设置即可立即连接到每个所需的服务器。

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你可以用 {name} 构建什么

Remmina 的主要功能

多协议访问

通过 RDP、VNC、SSH 或 SPICE 从同一界面连接，在一个地方覆盖 Windows 服务器、Linux 桌面和 KVM 虚拟机。

基于浏览器的界面

从任何带有网络浏览器的设备访问远程系统 — 无需在受管笔记本电脑、平板电脑或共享工作站上安装原生客户端。

已保存的连接配置文件

存储每个远程系统的连接详细信息和凭据，以便团队可以即时连接，无需重新输入主机名和身份验证数据。

剪贴板和文件传输

通过支持的协议，在本地会话和远程系统之间共享剪贴板内容并传输文件，以实现无缝的跨机器工作流程。

集中式凭据存储

远程访问密码应保存在安全的VPS基础设施上，而不是在可能丢失、被盗或被入侵的终端设备上。

为什么要在 Hostinger 上运行 Remmina

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内置 Docker 管理器

在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。

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Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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Sylvain
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非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。

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Martin K
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这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。

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