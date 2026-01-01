Remmina 是一款功能丰富的远程桌面客户端，可在单个应用程序中支持 RDP、VNC、SSH 和 SPICE 协议，并通过基于浏览器的界面提供。通过在 VPS 上容器化 Remmina，您可以从任何设备（受管笔记本电脑、平板电脑或公共计算机）访问 Windows 服务器、Linux 桌面和虚拟机，而无需安装原生客户端或配置每台设备的软件。

将 Remmina 集中部署在 VPS 上可创建一个安全的跳转主机，其中连接配置文件和凭据存储在受控基础设施上，而不是分散在各个终端设备上。团队可以从对所有远程系统的共享、一致配置的访问中受益，新成员无需单独设置即可立即连接到每个所需的服务器。