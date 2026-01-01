Downtify 是一款自托管音乐下载应用程序，它将 Spotify 丰富的元数据与 YouTube 的音频库连接起来。粘贴任何 Spotify 链接——无论是单曲、专辑还是整个播放列表——Downtify 都会自动获取音频，并用专辑封面、艺术家信息、曲目编号、歌词和流派标签丰富生成的文件。

其网页界面设计得非常简洁：提交一个 URL，即可收到一个完全标记的音频文件。下载的文件存储在持久卷中，方便与任何媒体库管理器集成。当大型下载完成时，桌面通知会提醒您。自托管让您可以完全掌控自己的音乐库，而无需依赖流媒体可用性或按流付费。