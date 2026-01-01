Chatpad AI 是一个简洁、开源的 OpenAI GPT 模型网络界面，它将所有对话和 API 密钥存储在浏览器的本地存储中，而不是外部服务器上。没有跟踪、没有 Cookie，也没有服务器端日志记录 — 您的提示和响应直接从您的浏览器发送到 OpenAI API，不会发送到其他任何地方。

自托管 Chatpad AI 为团队提供了一个在公司基础设施上共享的、始终可用的 ChatGPT 界面，集中管理 API 使用计费，并提供独立于 OpenAI 消费者服务可用性或政策变化的可靠访问。