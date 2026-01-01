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每个套餐都包含您所需的一切以及更多

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AMD EPYC 处理器
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全球数据中心
免费域名一年
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所有套餐均需预付费。月费等于套餐总价除以套餐使用月数。

你可以用 Chatpad AI 构建什么

Chatpad AI 是一个简洁、开源的 OpenAI GPT 模型网络界面，它将所有对话和 API 密钥存储在浏览器的本地存储中，而不是外部服务器上。没有跟踪、没有 Cookie，也没有服务器端日志记录 — 您的提示和响应直接从您的浏览器发送到 OpenAI API，不会发送到其他任何地方。

自托管 Chatpad AI 为团队提供了一个在公司基础设施上共享的、始终可用的 ChatGPT 界面，集中管理 API 使用计费，并提供独立于 OpenAI 消费者服务可用性或政策变化的可靠访问。

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Chatpad AI 的主要功能

本地数据存储

所有对话和API密钥都存储在您的浏览器本地存储中，因此没有任何第三方服务会看到您的提示或响应。

无需账户

在设置中添加您的OpenAI API密钥，即可立即开始聊天 — 无需注册、无需订阅，也无使用警告打断您的工作流程。

对话导出

导出和导入对话文件，以便您可以备份重要聊天记录或在更换设备后继续对话。

简洁专注的界面

无干扰设计移除了高级版推销和功能限制，让用户完全专注于对话。

多模型支持

在同一界面中，无需更换工具，即可在 GPT-4、GPT-4 Turbo、GPT-3.5 Turbo 和其他 OpenAI 模型之间切换。

为什么要在 Hostinger 上运行 Chatpad AI

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预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。

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内置 Docker 管理器

在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。

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Maxim Shishkin
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