一键部署 Uptrace。
基于OpenTelemetry原生构建的开源APM平台，用于分布式追踪、指标和日志。
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每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 Uptrace 构建什么
Uptrace 是一个开源的应用程序性能监控 (APM) 平台，它将来自 OpenTelemetry 仪表化应用程序的分布式追踪、指标和日志统一在一个单一界面中。它基于 ClickHouse 构建，用于高吞吐量遥测数据存储，并使用 PostgreSQL 用于元数据，提供了 Datadog 和 New Relic 的可观测性功能，而无需按主机付费的许可费用或数据驻留问题。
在您的 VPS 上自托管 Uptrace，可以将所有遥测数据保留在您自己的基础设施上，且没有按 span 或按日志计费。任何使用 OpenTelemetry SDK 仪表化的应用程序——涵盖 Go、Python、Node.js、Java、.NET 等——都可以通过 OTLP 直接发送数据，无需额外配置。
Uptrace 的主要功能
分布式追踪
可视化跨微服务的请求流，包含完整的跨度详情、火焰图和服务依赖图，以查明延迟瓶颈。
指标和仪表盘
PromQL兼容的指标引擎，拥有50多个预构建仪表板，适用于流行的框架、数据库和基础设施组件。
集中式日志搜索
在一个统一的查询界面中，摄取结构化日志并进行全文搜索，同时还能关联追踪和指标。
警报和通知
设置基于阈值或异常的警报，并路由到电子邮件、Slack、PagerDuty 或自定义 Webhook 端点。
OTLP 原生摄取
通过 gRPC 或 HTTP 接收来自任何 OpenTelemetry SDK 的遥测数据，无需自定义适配器、收集器或专有代理。
为什么要在 Hostinger 上运行 Uptrace
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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