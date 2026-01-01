Uptrace 是一个开源的应用程序性能监控 (APM) 平台，它将来自 OpenTelemetry 仪表化应用程序的分布式追踪、指标和日志统一在一个单一界面中。它基于 ClickHouse 构建，用于高吞吐量遥测数据存储，并使用 PostgreSQL 用于元数据，提供了 Datadog 和 New Relic 的可观测性功能，而无需按主机付费的许可费用或数据驻留问题。

在您的 VPS 上自托管 Uptrace，可以将所有遥测数据保留在您自己的基础设施上，且没有按 span 或按日志计费。任何使用 OpenTelemetry SDK 仪表化的应用程序——涵盖 Go、Python、Node.js、Java、.NET 等——都可以通过 OTLP 直接发送数据，无需额外配置。