CockroachDB 是一个开源的分布式 SQL 数据库，旨在在不损害一致性的前提下，抵御硬件故障和区域性中断。它支持 PostgreSQL 线协议，这意味着现有的 PostgreSQL 驱动程序和工具无需更改代码即可工作，同时在底层提供自动分片、地理分区和多区域复制功能。

在您自己的 VPS 上部署 CockroachDB，为您提供一个生产级的 SQL 数据库，具有 ACID 保证、自动故障转移和用于监控集群运行状况的内置 DB Console——无需承担托管云数据库服务的成本或复杂性。它非常适合需要零停机时间和强大事务保证的应用程序。