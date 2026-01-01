一键部署 CockroachDB。
专为需要弹性、一致性和横向可扩展性的云原生应用而构建的分布式SQL数据库。
为 CockroachDB 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
CockroachDB 的主要功能
PostgreSQL 兼容性
CockroachDB 兼容 PostgreSQL 线缆协议，因此任何 PostgreSQL 驱动程序、ORM 或工具都无需更改代码即可连接，使迁移变得简单直接。
自动数据复制
数据通过可配置的复制因子在节点间自动复制，因此即使一个节点发生故障，集群也能继续提供读写服务。
分布式ACID事务
完全可序列化隔离确保每笔事务在所有节点上保持一致，从而消除最终一致性系统中常见的脏读和幻写。
内置数据库控制台
集成式网络仪表板提供对查询性能、集群拓扑、存储使用情况和活动语句的实时可见性，无需外部监控工具。
横向扩展
添加节点以线性扩展容量和吞吐量；CockroachDB 自动重新平衡数据，无需停机或手动干预。
为什么要在 Hostinger 上运行 CockroachDB
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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值得信赖的 Docker VPS 主机
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