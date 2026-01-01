OpenObserve (O2) 是一个使用 Rust 构建的云原生可观测性平台，它在一个轻量级部署中统一了日志管理、指标监控、分布式追踪和真实用户监控。通过使用支持原生 S3 的 Parquet 列式存储，它将存储成本降低到比 Elasticsearch 低 140 倍，同时提供相当或更优的查询性能。

与需要为日志、指标和追踪使用单独工具的多组件可观测性堆栈不同，OpenObserve 以一个带有嵌入式数据库的单一二进制文件形式发布。在 VPS 上自托管使工程和运营团队能够完全控制其遥测数据 — 无需按席位许可费、无数据出口费用，也无需第三方访问敏感的基础设施指标、错误日志或用户会话数据。