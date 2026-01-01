一键安装部署 OpenObserve。
统一可观测性平台，用于日志、指标、追踪和仪表盘 — Datadog 和 Splunk 的经济高效的自托管替代方案。
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每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 OpenObserve 构建什么
OpenObserve (O2) 是一个使用 Rust 构建的云原生可观测性平台，它在一个轻量级部署中统一了日志管理、指标监控、分布式追踪和真实用户监控。通过使用支持原生 S3 的 Parquet 列式存储，它将存储成本降低到比 Elasticsearch 低 140 倍，同时提供相当或更优的查询性能。
与需要为日志、指标和追踪使用单独工具的多组件可观测性堆栈不同，OpenObserve 以一个带有嵌入式数据库的单一二进制文件形式发布。在 VPS 上自托管使工程和运营团队能够完全控制其遥测数据 — 无需按席位许可费、无数据出口费用，也无需第三方访问敏感的基础设施指标、错误日志或用户会话数据。
OpenObserve 的主要功能
统一可观测性
日志、指标、分布式追踪和真实用户监控全部集成在一个平台——无需拼凑不同的工具或维护多个集成。
Parquet 存储
列式 Parquet 格式结合 S3 原生存储，与 Elasticsearch 相比，可将数据存储成本降低高达 140 倍，使 PB 级可观测性在经济上可行。
OpenTelemetry 原生
通过 OpenTelemetry 标准摄取数据，无需供应商特定的代理或专有 SDK 即可用于日志、指标或追踪。
SQL 和 PromQL 查询
使用 SQL 查询日志和跟踪，使用 PromQL 查询指标——这些熟悉的语言消除了学习专有查询语法的需要。
内置仪表盘
预构建的仪表板模板和可视化仪表板构建器可即时了解基础设施、应用程序性能和错误率。
为什么要在 Hostinger 上运行 OpenObserve
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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