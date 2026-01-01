Vince Analytics 是一款轻量级的自托管网络分析服务器，专为希望完全控制其访客数据的个人和小型团队而设计。它不需要外部数据库，以单个二进制文件形式发布，并将所有数据本地存储——这使得它易于在任何 VPS 上运行，无需复杂的设置。

Vince 与 Plausible Analytics 跟踪脚本兼容，因此您无需更改前端代码即可迁移现有站点。它跟踪页面浏览量、独立访客、引荐来源和自定义事件，同时完全符合 GDPR、CCPA 和 PECR 规定——无需 Cookie。