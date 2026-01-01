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AMD EPYC 处理器
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全球数据中心
免费域名一年
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所有套餐均需预付费。月费等于套餐总价除以套餐使用月数。

你可以用 Vince Analytics 构建什么

Vince Analytics 是一款轻量级的自托管网络分析服务器，专为希望完全控制其访客数据的个人和小型团队而设计。它不需要外部数据库，以单个二进制文件形式发布，并将所有数据本地存储——这使得它易于在任何 VPS 上运行，无需复杂的设置。

Vince 与 Plausible Analytics 跟踪脚本兼容，因此您无需更改前端代码即可迁移现有站点。它跟踪页面浏览量、独立访客、引荐来源和自定义事件，同时完全符合 GDPR、CCPA 和 PECR 规定——无需 Cookie。

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你可以用 {name} 构建什么

Vince Analytics 的主要功能

无需 Cookie

Vince 在不使用 Cookie 或个人标识符的情况下跟踪访客，使您的网站开箱即用，完全符合 GDPR、CCPA 和 PECR 规定。

Plausible 兼容脚本

嵌入用于 Plausible Analytics 的相同跟踪脚本，并将其指向您的 Vince 实例 — 迁移时无需进行前端更改。

零外部依赖

整个平台以单个二进制文件形式交付，并带有嵌入式数据库，因此无需额外安装、配置或维护。

不限站点和活动

根据您的VPS资源，您可以添加任意数量的网站，并收集所需数量的事件——没有基于套餐的人为限制。

公共和共享仪表板

公开分享分析仪表板，或通过唯一的密码保护链接分享，让利益相关者能够访问，同时不暴露您的管理员账户。

为什么要在 Hostinger 上运行 Vince Analytics

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预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。

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内置 Docker 管理器

在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。

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Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀

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终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。

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非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。

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Martin K
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这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。

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