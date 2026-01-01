Weaviate 是一个开源向量数据库，专为 AI 原生应用设计。它存储数据对象及其向量嵌入，从而实现快速语义相似性搜索，超越关键词匹配，以查找概念相关的内容。它支持结合向量和关键词方法的混合搜索，以实现最佳检索准确性。

在 VPS 上自托管 Weaviate 为 AI 应用提供了专用的向量存储，无需按查询付费，并可完全控制数据驻留。它与主要的 LLM 提供商（包括 OpenAI、Cohere 和 Hugging Face）集成，并直接连接 LangChain 和 LlamaIndex，用于构建 RAG 管道和语义搜索功能。