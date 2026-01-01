Steel Browser是一个开源浏览器沙盒，专为AI代理和自动化工作流构建。它通过REST和WebSocket API封装了一个托管的Chrome实例，暴露了完整的Chrome DevTools协议，以便代理可以导航页面、填写表单、捕获屏幕截图并提取结构化数据，而无需处理Puppeteer或Selenium的样板代码。

自托管Steel可以将每个浏览会话、cookie存储和抓取到的有效负载保留在您自己的基础设施上，而不是第三方浏览器云。您可以避免按会话计费，保留对代理和反检测设置的控制，并且可以将任何AI代理框架——LangChain、CrewAI、OpenAI Agents SDK或自定义代码——连接到同一个后端。