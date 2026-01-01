一键安装钢铁浏览器。
开源浏览器API，赋予AI代理完全控制真实的Chrome实例，用于网络自动化和数据提取。
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每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 Steel Browser 构建什么
Steel Browser是一个开源浏览器沙盒，专为AI代理和自动化工作流构建。它通过REST和WebSocket API封装了一个托管的Chrome实例，暴露了完整的Chrome DevTools协议，以便代理可以导航页面、填写表单、捕获屏幕截图并提取结构化数据，而无需处理Puppeteer或Selenium的样板代码。
自托管Steel可以将每个浏览会话、cookie存储和抓取到的有效负载保留在您自己的基础设施上，而不是第三方浏览器云。您可以避免按会话计费，保留对代理和反检测设置的控制，并且可以将任何AI代理框架——LangChain、CrewAI、OpenAI Agents SDK或自定义代码——连接到同一个后端。
Steel Browser 的主要功能
会话管理
通过单个 REST API 创建、暂停、恢复和销毁独立的浏览器会话，并在多次调用中保留 Cookie 和本地存储。
完全 CDP 访问权限
直接连接到 Chrome DevTools Protocol，通过 WebSocket 实现精细控制，可与 Puppeteer、Playwright 或任何兼容 CDP 的客户端配合使用。
页面转为 Markdown 和 PDF
内置端点将任何渲染的页面转换为整洁的Markdown、PDF或屏幕截图，可直接用于LLM上下文窗口或文档管道。
实时会话调试器
可视化仪表板实时流式传输每个会话，这样您就可以看到代理所看到的内容，重放操作，并诊断故障，而无需重新运行作业。
框架无关 SDK
官方Python和Node SDK可接入LangChain、CrewAI、OpenAI Agents以及自定义堆栈 — 无需重写代理逻辑即可在云浏览器提供商之间切换。
为什么要在 Hostinger 上运行 Steel Browser
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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