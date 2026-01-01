一键安装部署 Password Pusher。
一个开源服务，用于通过自毁式URL分享密码、文件和链接，这些URL会根据查看次数或时间过期。
为 Password Pusher 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
Password Pusher 的主要功能
阅后即焚链接
一次性URL在配置的查看次数或时间窗口后过期，因此秘密无法被重新读取或从收件箱中泄露。
口令保护
在链接之外额外添加一个单独的密码短语，这样即使URL被截获，也无法仅凭URL泄露秘密。
文件和二维码
通过相同的经过审计的交付流程，推送密码、文件、URL和二维码，并带有按类型设置的过期策略。
完全审计日志记录
跟踪每次推送的创建、检索和查看者身份，并为仪表板提供可选账户和双因素认证。
自定义品牌
将UI白标化，使用您自己的标题、标语、主题和页脚，以供内部团队或面向客户的部署使用。
JSON API
通过文档化的 JSON API v2，将密码共享集成到脚本、CI 流水线或内部工具中。
为什么要在 Hostinger 上运行 Password Pusher
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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值得信赖的 Docker VPS 主机
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