Password Pusher 是一个开源应用程序，它取代了通过电子邮件或消息以纯文本形式发送凭据的危险习惯。您无需直接发送秘密，而是生成一个一次性 URL，该 URL 会在交付有效负载一次后，根据查看次数、经过时间或两者兼有而自行删除。支持密码、文件、URL 和二维码，并且每次推送都可以在显示前要求额外的密码。

在您自己的 VPS 上自托管 Password Pusher 可以将所有秘密保存在您控制的基础设施内——没有第三方 SaaS 会读取、记录或保留您共享的凭据，并且完整的审计跟踪与数据一起保留在您的服务器上。