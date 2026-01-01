一键安装部署 Silex。
开源无代码可视化网站构建器，可输出干净、可移植的 HTML 和 CSS 文件。
为 Silex 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
Silex 的主要功能
可视化拖放编辑器
使用基于 GrapesJS 的编辑器可视化构建页面，该编辑器包含组件、样式和布局工具——无需 HTML 或 CSS 知识。
静态HTML输出
Silex 生成的每个网站都是干净、标准的 HTML 和 CSS — 没有运行时依赖，可以在任何托管服务提供商上运行，并且完全可移植。
CMS 数据绑定
将页面设计连接到 WordPress (GraphQL)、Strapi、Squidex 和其他无头 CMS，以便非开发人员可以更新内容而无需触及设计。
多站点仪表板
从单个 Silex 实例管理无限的网站项目，这些项目统一组织在一个工作区中，适用于拥有多个客户的代理机构和自由职业者。
插件可扩展性
通过插件系统扩展 Silex，使用自定义组件、数据连接器和第三方服务集成，而无需分叉核心。
为什么要在 Hostinger 上运行 Silex
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀
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在无法访问我的自托管 n8n 实例后，我联系了 Hostinger 支持团队，他们的服务让我非常满意。支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常耐心，而且非常细心。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。