Silex 是 Webflow 的开源替代品——一个完全在浏览器中运行并生成标准 HTML 和 CSS 文件的可视化无代码网站构建器。与将您的设计和内容锁定在其平台上的商业网站构建器不同，Silex 将所有内容作为纯文件存储在您自己的服务器上。它连接到无头 CMS 以获取动态内容，与 11ty 等静态站点生成器集成，并且可以通过插件系统进行扩展。

在 VPS 上自托管 Silex 为网页设计师和机构提供了一个无限项目的空间，服务器成本固定，没有按站点收费，也不依赖于第三方平台保持在线或价格实惠。