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AMD EPYC 处理器
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所有套餐均需预付费。月费等于套餐总价除以套餐使用月数。

你可以用 DHIS2 构建什么

DHIS2是全球最大的开源健康信息管理系统，已部署到70多个国家，用于捕获、分析和报告常规健康、免疫、疾病监测和物流数据。它由奥斯陆大学和全球公共部门合作伙伴社区共同构建，支撑着服务约24亿人口的国家卫生项目。

在您自己的VPS上自托管DHIS2，可以使敏感的患者和项目数据完全处于您的管辖之下，让您可以根据本地工作流程定制元数据、仪表板和集成，并避免与专有HMIS供应商相关的按用户收费。

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DHIS2 的主要功能

多渠道数据采集

通过网页表单、安卓客户端、短信和批量导入，从数千个设施收集汇总数据、个人数据和事件数据。

可视化分析

直接从收集到的数据中构建数据透视表、图表、地图和仪表板，无需导出到外部工具。

跟踪程序

通过可配置的纵向追踪程序，长期跟踪个案、受益人和供应链。

元数据管理

定义组织单位、数据元素、指标和验证规则，通过一个由卫生部门采纳的灵活模型。

REST风格的 Web API

通过文档化的 REST API 和 DHIS2 应用平台，整合注册表、实验室系统和报告管道。

离线优先安卓

外勤人员使用 DHIS2 Android 采集应用程序离线采集数据，并在连接恢复后进行同步。

为什么要在 Hostinger 上运行 DHIS2

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在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。

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Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀

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终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。

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Sylvain
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非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。

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Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。

Martin K
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这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。

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