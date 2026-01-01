DHIS2是全球最大的开源健康信息管理系统，已部署到70多个国家，用于捕获、分析和报告常规健康、免疫、疾病监测和物流数据。它由奥斯陆大学和全球公共部门合作伙伴社区共同构建，支撑着服务约24亿人口的国家卫生项目。

在您自己的VPS上自托管DHIS2，可以使敏感的患者和项目数据完全处于您的管辖之下，让您可以根据本地工作流程定制元数据、仪表板和集成，并避免与专有HMIS供应商相关的按用户收费。