一键安装部署 NodeBB。
现代 Node.js 讨论平台，具有实时流式讨论、即时通知和丰富的插件生态系统。
为 NodeBB 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
NodeBB 的主要功能
实时讨论
WebSocket驱动的流式传输即时传递新帖子、回复和通知，无需刷新页面，保持对话自然流畅。
插件生态系统
数百个社区插件可添加SSO、游戏化、集成和自定义功能，以便您可以根据社区的精确需求定制论坛。
审核工具
内置的信誉系统、帖子队列和全面的审核控制，可帮助您以最少的人工干预维护一个健康的社区。
移动友好主题
响应式、可定制的主题确保会员在桌面和移动设备上都能获得出色的体验，无需任何额外配置。
SSO 和社交媒体账号登录
通过SSO插件与现有身份提供商集成，以便社区成员可以使用其现有账户登录，并保持集中的用户管理。
为什么要在 Hostinger 上运行 NodeBB
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
一键启动
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值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
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值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀
终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。
我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。