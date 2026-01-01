NodeBB 是一个基于 Node.js 和 WebSockets 构建的下一代社区论坛平台，提供实时讨论，其体验更接近聊天应用程序而非传统公告板。它在 GitHub 上拥有超过 15,000 颗星，受到软件项目、教育机构、游戏社区和企业的信赖，用于讨论、支持和知识共享。

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