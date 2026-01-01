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AMD EPYC 处理器
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1 Gbps 网络速度
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全球数据中心
免费域名一年
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所有套餐均需预付费。月费等于套餐总价除以套餐使用月数。

你可以用 NodeBB 构建什么

NodeBB 是一个基于 Node.js 和 WebSockets 构建的下一代社区论坛平台，提供实时讨论，其体验更接近聊天应用程序而非传统公告板。它在 GitHub 上拥有超过 15,000 颗星，受到软件项目、教育机构、游戏社区和企业的信赖，用于讨论、支持和知识共享。

在您的 VPS 上自托管 NodeBB 可让您完全拥有您的社区数据，消除按用户收费的模式，并允许您通过数百个社区插件自定义平台 — 所有这些都由 PostgreSQL 提供支持，实现可靠、可扩展的存储。

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NodeBB 的主要功能

实时讨论

WebSocket驱动的流式传输即时传递新帖子、回复和通知，无需刷新页面，保持对话自然流畅。

插件生态系统

数百个社区插件可添加SSO、游戏化、集成和自定义功能，以便您可以根据社区的精确需求定制论坛。

审核工具

内置的信誉系统、帖子队列和全面的审核控制，可帮助您以最少的人工干预维护一个健康的社区。

移动友好主题

响应式、可定制的主题确保会员在桌面和移动设备上都能获得出色的体验，无需任何额外配置。

SSO 和社交媒体账号登录

通过SSO插件与现有身份提供商集成，以便社区成员可以使用其现有账户登录，并保持集中的用户管理。

为什么要在 Hostinger 上运行 NodeBB

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利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。

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内置 Docker 管理器

在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。

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Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀

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非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。

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Martin K
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这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。

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