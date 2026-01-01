一键安装部署 Meteroid。
适用于SaaS的开源定价和计费基础设施 — 订阅、基于用量的计量、开票和收入分析。
为 Meteroid 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
Meteroid 的主要功能
订阅管理
通过单一管理界面和 REST API 管理周期性计划、免费试用、升级、降级以及旧版定价。
按使用量计量
将产品事件流式传输到ClickHouse，并根据API调用、席位或存储等计量维度进行计费，实现亚秒级数据摄取。
自动开票
在每个计费周期生成按比例精确的发票，并通过 webhook 或下游支付处理器交付它们。
混合定价模式
结合固定费用、按席位收费、分级使用费和一次性项目，在同一方案中，无需自定义计费代码。
收入分析
通过由您的实时账单数据提供支持的内置仪表板，追踪 MRR、流失率、扩展和同期群留存情况。
开放 REST 和 gRPC APIs
将 Meteroid 集成到您的产品中，借助一流的 REST 和 gRPC API，并避免被封闭的计费供应商锁定。
为什么要在 Hostinger 上运行 Meteroid
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
一键启动
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值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀
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我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。