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所有套餐均需预付费。月费等于套餐总价除以套餐使用月数。

你可以用 Meteroid 构建什么

Meteroid 是一个开源计费平台，专为现代 SaaS 公司打造，这些公司需要完全控制如何对其客户进行定价、计量和开票。它通过单一 API 和管理 UI 处理订阅、基于使用量的定价、混合套餐、免费试用、优惠券和祖父条款，无需将 Stripe Billing、计量服务和自研开票层拼凑在一起。

自托管 Meteroid 可将客户数据、定价逻辑和收入记录保存在您自己的 VPS 中，无需向第三方计费供应商支付按事件收费。该部署附带 PostgreSQL、用于高容量计量分析的 ClickHouse 和用于事件流的 Redpanda。

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你可以用 {name} 构建什么

Meteroid 的主要功能

订阅管理

通过单一管理界面和 REST API 管理周期性计划、免费试用、升级、降级以及旧版定价。

按使用量计量

将产品事件流式传输到ClickHouse，并根据API调用、席位或存储等计量维度进行计费，实现亚秒级数据摄取。

自动开票

在每个计费周期生成按比例精确的发票，并通过 webhook 或下游支付处理器交付它们。

混合定价模式

结合固定费用、按席位收费、分级使用费和一次性项目，在同一方案中，无需自定义计费代码。

收入分析

通过由您的实时账单数据提供支持的内置仪表板，追踪 MRR、流失率、扩展和同期群留存情况。

开放 REST 和 gRPC APIs

将 Meteroid 集成到您的产品中，借助一流的 REST 和 gRPC API，并避免被封闭的计费供应商锁定。

为什么要在 Hostinger 上运行 Meteroid

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在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。

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Gad Iradufasha
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Martin K
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