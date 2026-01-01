Meteroid 是一个开源计费平台，专为现代 SaaS 公司打造，这些公司需要完全控制如何对其客户进行定价、计量和开票。它通过单一 API 和管理 UI 处理订阅、基于使用量的定价、混合套餐、免费试用、优惠券和祖父条款，无需将 Stripe Billing、计量服务和自研开票层拼凑在一起。

自托管 Meteroid 可将客户数据、定价逻辑和收入记录保存在您自己的 VPS 中，无需向第三方计费供应商支付按事件收费。该部署附带 PostgreSQL、用于高容量计量分析的 ClickHouse 和用于事件流的 Redpanda。