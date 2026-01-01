pretix 是一个功能丰富的开源票务平台，专为希望销售门票而无需向 Eventbrite 或 Ticketmaster 等商业服务支付按票收费的活动组织者打造。它由德国 pretix GmbH 公司构建和维护，为全球数千场活动提供支持 — 从小型研讨会到大型会议和节日 — 并且经过精心设计，能够应对高流量的售票高峰期而不会崩溃。

在您自己的 VPS 上自托管 pretix，可以完全掌控参会者数据、支付配置和收入。您无需将每张门票的百分比收入交给第三方支付网关，只需支付固定的托管费用 — 并且通过将个人数据保留在您管理的基础设施中，完全符合 GDPR 规定。