一键安装部署 pretix。
开源售票平台，适用于会议、节日、研讨会以及任何带有实体票或电子票的活动。
为 pretix 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
pretix 的主要功能
灵活售票
从一个商店销售付费、免费和捐赠门票，并支持配额、优惠券、座位选择以及基于时间的多个活动可用性。
内置支付
与 Stripe、PayPal、SEPA、银行转账以及许多其他支付网关的原生集成——无需第三方插件市场。
座位图
适用于剧院、礼堂和体育场馆的可视化互动选座，支持类别划分、价格差异化以及无障碍座位。
现场签到
配套的移动和桌面扫描应用程序可在入口处验证二维码门票，包括适用于连接不佳场所的离线模式。
多语言商店
推出支持30多种语言的本地化票务商店，并配备开箱即用的翻译电子邮件、票务布局和结账流程。
REST API 和 Webhooks
通过文档化的 REST API 和事件驱动的 Webhook，将 pretix 与客户关系管理系统、会计系统和证件打印集成。
为什么要在 Hostinger 上运行 pretix
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
一键启动
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值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
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值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀
终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。
我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。