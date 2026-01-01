Penpot 是第一个开源设计和原型平台，专为设计师和开发人员之间的跨领域协作而构建。与将团队锁定在订阅模式和封闭生态系统中的专有替代品不同，Penpot 基于开放网络标准构建，输出原生 SVG，并生成开发人员可以直接在其项目中使用的 CSS 就绪代码。

在您自己的 VPS 上自托管 Penpot 可将所有设计文件、客户作品和知识产权完全保留在您的服务器上 — 无需按席位付费，无供应商锁定，并可完全控制您的设计基础设施和数据。