一键部署 WireGuard Easy。
基于网络的 WireGuard VPN 管理，支持客户端生成、二维码和实时流量统计。
为 WireGuard Easy 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 WireGuard Easy 构建什么
WireGuard Easy 是一个自托管的网页界面，它让任何技能水平的用户都能轻松部署和管理 WireGuard VPN 服务器。它提供了一个仪表板，用于创建客户端配置、生成用于移动设备设置的二维码，以及监控实时流量统计信息，所有这些都无需接触 WireGuard CLI。
在 VPS 上自托管 WireGuard Easy，您可以拥有一个完全由您控制的私人 VPN 服务器。WireGuard 现代的加密技术和轻量级内核模块提供了比 OpenVPN 或 IPSec 更快、更高效的隧道，并且网页界面使得添加、禁用或删除客户端操作即时生效，无需重启服务器。
WireGuard Easy 的主要功能
基于网页的管理
通过浏览器界面添加、启用、禁用和删除VPN客户端，无需使用WireGuard命令行。
二维码设置
为每个客户端配置生成二维码，供 WireGuard 移动应用程序扫描，以便即时设置连接。
实时流量统计
从仪表板监控每个客户端的带宽使用情况和最后上线时间戳，以跟踪VPN活动。
快速 WireGuard 隧道
WireGuard 的现代加密技术和内核级实现，比 OpenVPN 提供更快、更高效的 VPN 隧道。
客户端配置导出
下载适用于任何支持 WireGuard 的设备的客户端配置文件，包括桌面、移动和路由器客户端。
为什么要在 Hostinger 上运行 WireGuard Easy
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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