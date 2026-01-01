WireGuard Easy 是一个自托管的网页界面，它让任何技能水平的用户都能轻松部署和管理 WireGuard VPN 服务器。它提供了一个仪表板，用于创建客户端配置、生成用于移动设备设置的二维码，以及监控实时流量统计信息，所有这些都无需接触 WireGuard CLI。

在 VPS 上自托管 WireGuard Easy，您可以拥有一个完全由您控制的私人 VPN 服务器。WireGuard 现代的加密技术和轻量级内核模块提供了比 OpenVPN 或 IPSec 更快、更高效的隧道，并且网页界面使得添加、禁用或删除客户端操作即时生效，无需重启服务器。