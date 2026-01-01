ProjectSend 是一个开源文件交付平台，专为需要与特定客户而非公众共享文件的企业而构建。每个客户都有自己的登录凭据，并且只能看到分配给他们的文件，而管理员可以跟踪每次下载，为敏感材料设置过期日期，并在收件人访问新上传文件时收到通知——这为通用云存储链接提供了一个可追溯、品牌化的替代方案。

在您的 VPS 上托管 ProjectSend 可以将机密的客户文件（合同、财务文件、设计资产）保存在您完全控制的基础设施上，无需按用户付费，没有存储上限，并且能够自定义品牌以符合您的企业形象。