部署 ProjectSend 一键安装。
专业的、以客户为中心的文件共享平台，具有按客户划分的账户、下载跟踪和精细的访问控制，适用于代理机构和企业。
为 ProjectSend 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
ProjectSend 的主要功能
客户账户
每位客户都拥有专属登录权限，只能查看分配给他们的文件，从而在没有共享公共链接的情况下，保持每段关系的私密性和条理性。
下载跟踪
详细活动日志准确显示谁在何时下载了哪个文件，为合规性提供交付证明，并减少“您收到了吗？”的电子邮件。
到期日期
在敏感文档上设置自动过期，以便在指定期限后撤销访问权限，从而减少暴露，无需手动清理。
邮件通知
当有新文件可用时，客户会自动收到电子邮件，从而无需在每次上传后单独通知他们。
自定义品牌
可定制的主题和徽标呈现一个专业的、白标的文件门户，能够反映您的代理机构或企业形象，而不是一个通用服务。
为什么要在 Hostinger 上运行 ProjectSend
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
一键启动
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值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
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值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀
终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。
我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。